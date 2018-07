Pallanuoto, Europei 2018: il tabellone dagli ottavi alla finale. Evitati gli spauracchi Croazia e Serbia per il Settebello

Il primo scalino è stato superato: obiettivo raggiunto per il Settebello. Il girone preliminare degli Europei di pallanuoto di Barcellona è stato dominato in lungo e in largo dalla compagine di Sandro Campagna, che ha giocato con una facilità davvero imbarazzante (da ricordare ovviamente la clamorosa vittoria per 12-5 sull’Ungheria). Ora il primo scoglio è passato, c’è bisogno di puntare avanti, con un tabellone che si profila davvero favorevole.

Evitata la fatica degli ottavi di finale, una partita in più che si sarebbe sicuramente sentita nelle gambe, c’è da guardare verso i quarti. Il Settebello tornerà in acqua martedì 24 luglio alle 22 per affrontare la vincente dell’ottavo tra Francia e Russia. Partita che è ovviamente alla portata degli azzurri: entrambi gli avversari non possono spaventare la rosa bronzo olimpico in carica. Si profila dunque aperta la porta per le medaglie: la semifinale, obiettivo minimo della vigilia, è molto vicina.

Le buone notizie non finiscono qui. Con la fantastica performance messa in acqua nel girone, e grazie anche ad un po’ di fortuna, Pietro Figlioli e compagni eviteranno, in una eventuale semifinale, Croazia e Serbia, le grandissime favorite per la conquista del titolo (campionessa mondiale ed olimpica in carica). Spagna o Grecia saranno lo spauracchio degli azzurri. Senza però guardare troppo avanti.

Il tabellone completo

22 luglio

Ottavi di finale

ore 17.00 Ungheria-Olanda

ore 20.30 Montenegro-Romania

ore 18.30 Germania-Grecia

ore 22.00 Francia-Russia

Semifinali 13°-16° posto

ore 13.30 Georgia-Turchia

ore 15.00 Malta-Slovacchia

24 luglio

Quarti di finale

ore 17.00 Q1 Serbia – vinc. Ungheria-Olanda

ore 20.30 Q3 Croazia- vinc. Montenegro-Romania

ore 18.30 Q2 Spagna- vinc. Germania-Grecia

ore 22.00 Q4 Italia– vinc. Francia-Russia

Semifinali 9°-12° posto

ore 13.30 perd. Ungheria-Olanda – perd. Montenegro-Romania

ore 15.00 perd. Germania-Grecia – perd. Francia-Russia

Finale 13° posto

ore 12.00

Finale 15° posto

ore 10.30

26 luglio

Semifinali

ore 20.30 vinc. Q1-vinc.Q3

ore 22.00 vinc. Q2-vinc. Q4

Semifinali 5°-8° posto

ore 16.45 perd. Q1-perd. Q3

ore 18.15 perd. Q2-perd.Q4

Finale 9° posto

ore 14.45

Finale 11° posto

ore 13.15

28 luglio

Finalissima

ore 22.15

Finale 3° posto

ore 20.30

Finale 5° posto

ore 18.15

Finale 7° posto

ore 16.45













