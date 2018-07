Pallanuoto, Europei 2018: il Settebello si gioca la medaglia di bronzo con la Croazia

Cancellare il passato e andare avanti. Il Settebello deve assolutamente dimenticare gli ultimi 10” di Italia-Spagna, quando Pietro Figlioli aveva messo il pallone alle spalle di Lopez Pinedo, ma gli arbitri non hanno clamorosamente convalidato la rete, spedendo i padroni di casa all’ultimo atto degli Europei di Barcellona. Gli azzurri possono ancora giocarsi una medaglia: stasera, alle 20.30 (diretta TV su Rai Sport + HD), la squadra guidata da Sandro Campagna se la vedrà con i campioni del mondo in carica della Croazia per la finale che vale il terzo e il quarto posto continentale.

Una sfida davvero eccezionale, una finalina di lusso quella che andrà in scena alla Picornell. Due delle compagini con più tradizione pallanuotistica. Se, come detto, gli azzurri sono usciti sconfitti con i padroni di casa iberici, i croati di Tukac si sono dovuti arrendere nel penultimo atto, al termine di un match davvero ad altissima tensione, con i grandi rivali della Serbia.

Il pronostico vira leggermente dalla parte dei croati. Gli ex jugoslavi nelle ultime due manifestazioni importanti hanno dato spettacolo, agguantando l’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e lo spettacolare oro ai Mondiali di Budapest l’anno scorso. I precedenti recenti sono favorevoli a Vukičević e compagni: sia nell’evento a Cinque Cerchi che in quello iridato gli azzurri uscirono sconfitti per mano della squadra di Tukac.

Da sottolineare però lo stato di forma del Settebello (escluso lo scontro con la Spagna): la difesa tricolore sta funzionando benissimo nella piscina iberica, con un Marco Del Lungo in condizioni stratosferiche. Sarà fondamentale aumentare la percentuale di reti con l’uomo in più: dovranno entrare in scena le bocche da fuoco del calibro di Pietro Figlioli e Francesco Di Fulvio.













gianluca.bruno@oasport.it