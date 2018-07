Pallanuoto: il Settebello doma la Germania, 13-5 dell’Italia a Cosenza

Un Michael Bodegas spettacolare, da quattro reti, trascina il Settebello a Cosenza nella prima giornata del Torneo amichevole in terra calabra. Gli azzurri di Sandro Campagna si impongono per 13-5 con la Germania: non solo il poker dell’italo-francese, anche tre reti di capitan Pietro Figlioli. Domani sfida all’Olanda: gli Orange oggi si sono imposti sulla Cina per 11-6.

Italia-Germania 13-5

Italia. Del Lungo, Di Fulvio 1, Molina Rios, Figlioli 3, Fondelli 1, Velotto, Renzuto Iodice, Gallo 1, Presciutti, Bodegas 4, Echenique 2, Bertoli 1, Nicosia, Dolce. All. Alessandro Campagna

Germania. Schenkel, Reibel 1, Van der Bosch 1, Real 1, Preuss, Jungling 1, Illinger, Strelezkij, Kuppers, Cuk, Restovic 1, Eidner, Gotz, Zech, Schulz. All. Hagen Stamm

Arbitri: Peris (Croazia) e Zwart (Olanda)

Note: 2-3, 3-1, 4-0, 4-1.













gianluca.bruno@oasport.it