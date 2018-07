Orario Camila Giorgi-Serena Williams oggi, Wimbledon 2018: a che ora inizia e come vederla in tv

Il grande giorno è finalmente arrivato: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma sarà la sfida tra la statunitense Serena Williams e la nostra Camila Giorgi. L’azzurra sogna un risultato storico: diventare la prima italiana di sempre ad approdare in semifinale sull’erba londinese. Davanti si troverà l’ex numero uno del mondo, diventata la grande favorita del torneo dopo le eliminazioni a catena delle teste di serie. Per la statunitense però c’è l’incubo di rivivere contro un’italiana la sconfitta patita agli US Open del 2015 per mano di Roberta Vinci.

La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito il programma completo del match dell’azzurra nell’ottava giornata del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

CAMPO CENTRALE – 14:00

2. Serena Williams v Camila Giorgi













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it