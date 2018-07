Olimpiadi Invernali 2026, Giuseppe Sala: “Disponibile a collaborare con altre città, ma Milano dovrà essere capofila”

Prosegue la corsa alle Olimpiadi Invernali 2026. Il CONI ha ufficializzato che l’Italia presenterà la propria candidatura, in attesa di una scelta tra le città di Milano, Torino e Cortina. Il sindaco della città lombarda, Giuseppe Sala, ha espresso la sua opinione dopo la riunione con cui il Consiglio comunale ha deliberato l’ok alla candidatura.

“Milano ha una buona proposta e una attrattiva internazionale. Ribadisco che sono disponibile a collaborare con altre città, anche con Zaia, ma Milano deve essere capofila“. Sala ha poi chiarito alcuni aspetti. “Abbiamo avuto l’appoggio di tutti. È stato importante da parte di alcuni consiglieri chiederci garanzie come il costo zero per il Comune e il fatto che le Olimpiadi si faranno su aree pubbliche“.

Infine, chiusura sulla città di Torino. “Ribadisco che non è facile che i Giochi vengano riassegnati alla stessa città dopo così pochi anni“.













Foto: ANDREA DELBO / Shutterstock.com