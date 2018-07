Tennis, ATP Bastad 2018: Simone Bolelli si ferma ai quarti. Lo svizzero Laaksonen vince in rimonta

Simone Bolelli non raggiunge Fabio Fognini nelle semifinali del torneo ATP di Bastad. Sulla terra rossa svedese il 32enne di Budrio esce di scena, con molti rimpianti, nei quarti di finale, venendo sconfitto dallo svizzero Henri Laaksonen, numero 148 del mondo, in tre set con il punteggio di 3-6 6-2 6-4 dopo quasi due ore di gioco. L’elvetico si conferma dunque giustiziere degli italiani in questo torneo, visto che nel turno precedente aveva superato Matteo Berrettini.

Il match inizia molto bene per Bolelli, che ottiene il break nel secondo game. Laaksonen riesce a trovare l’immediato controbreak, ma nel gioco successivo l’azzurro strappa nuovamente il servizio all’avversario, salendo a condurre per 3-1. Simone non concede più nulla allo svizzero, gestendo bene i propri turni in battuta e chiudendo la prima frazione per 6-3.

Nel secondo set Bolelli ha in apertura due palle break, ma non riesce a sfruttarle e nel game successivo perde anche il servizio. Laaksonen tiene con abbastanza facilità i suoi turni in battuta e nell’ottavo gioco ottiene un secondo break di vantaggio, che gli permette di chiudere il secondo set in suo favore per 6-2.

Partenza lanciata per Bolelli nel terzo set, che sale per 3-0 con doppio break di vantaggio. Purtroppo da questo momento si spegne completamente la luce per il nativo di Budrio. Laaksonen comincia la sua rimonta e strappa per due volte il servizio all’azzurro, pareggiando sul 4-4. Nel decimo gioco Simone sale 40-15, ma ancora una volta lo svizzero recupera e al secondo match point chiude per 6-4.













Foto: Yuya Chiu-Shutterstock