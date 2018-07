Nuoto sincronizzato, Europei 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Dal 3 al 7 agosto Glasgow sarà la capitale degli sport acquatici e non solo in un mese in cui gli eventi sportivi non mancheranno. Il nuoto sincronizzato fa parte dello show e la rassegna continentale è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico presente. L’Italia si presenta ai nastri di partenza per provare ad eguagliare il bottino di medaglie ottenuto due stagioni fa a Londra. La squadra di Patrizia Giallombardo ha fatto vedere nel corso delle World Series di avere qualità ed i riferimenti saranno Giorgio Minisini e Manila Flamini nel routine free e tecnica del duo misto. L’evento godrà della copertura televisiva di RaiSport con palinsesto ancora da definire con precisione. Di seguito il programma completo delle gare.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO SINCRONIZZATO 2018 A GLASGOW

3 agosto

Ore 9.45-11.30

Squadra libero preliminari

Ore 13.45-16.45

Doppio routine tecnica fnale

Doppio misto routine tecnica finale

4 agosto

Ore 9.45-11.30

Duo libero preliminare

Ore 14.15-16.15

Squadra routine free finale

5 agosto

Ore 9.45-11.45

Solo libero preliminari

Ore 14.15-16.15

Free combination finale

6 agosto

Ore 9.45-11.15

Solo tecnico finale

Ore 14.15-16.15

Squadra routine tecnica finale

7 agosto

Ore 9.45-12.30

Duo libero finale

Duo misto libero finale

Ore 13.45-16.15

Solo libero finale













Twitter: @Giandomatrix

