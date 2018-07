Nuoto, Europei 2018: Gregorio Paltrinieri a caccia della doppietta 800-1500 sl. Ma Romanchuk sarà un osso duro

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

“Punto agli 800 ed ai 1500 stile libero a Glasgow. Il discorso 10 km è rimandato all’anno venturo“. Con queste parole Gregorio Paltrinieri ha fissato i suoi obiettivi in vista della rassegna continentale che avrà inizio il 3 e terminerà il 9 agosto.

Greg si presenta ai nastri di partenza della competizione con il miglior crono degli iscritti in questo 2018 negli 800 sl (7’45″53) e con il secondo nei 1500 sl (14’46″25). Un’annata particolare, i cui primi 6 mesi sono stati vissuti in Australia, in compagnia dell’amico/rivale Mack Horton (campione olimpico dei 400 sl). Una boccata d’ossigeno per il carpigiano che aveva bisogno di ricaricare le pile e cercare qualcosa di diverso nella propria preparazione.

Di sicuro, l’argento continentale della vasca corta a Copenhagen (Danimarca) del chilometro e mezzo, alle spalle dell’ucraino Mykhailo Romanchuk, ha risvegliato ulteriormente l’animus pugnandi del fuoriclasse tricolore. Da marzo, tornato in Italia, Paltrinieri ha ripreso a macinare chilometri e chilometri con la voglia di chi ancora non ha vinto nulla perché essere campione è anche questo.

L’ambizione nella vasca britannica, dunque, non manca ma il classe ’96 dell’Est, che si è allenato per un periodo ad Ostia, è un osso duro. La sua nuotata stilisticamente perfetta si contrappone a quella di Greg non così pulito ma efficace in acqua e sempre in spinta con le braccia. Accorgimenti tecnici che, tra l’altro, il nuotatore nostrano ha cercato di affinare nell’esperienza australiana, volendo sopratutto lavorare sul cambio di ritmo, non il suo marchio di fabbrica.

In questo senso il 3’46″29 di Tarragona (Spagna), nella finale dei 400 sl dei Giochi del Mediterraneo, evidenzia la bontà del lavoro fatto e rilancia le sue quotazioni in vista delle prossime gare. Sarà quindi interessante assistere a questo confronto da cui non è escluso anche il tedesco Florian Wellbrock, classe ’97. Non mancherà dunque la concorrenza all’asso del Bel Paese e la vasca di Glasgow potrà infiammarsi.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Credit La Presse