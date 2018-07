Volley, Mondiali 2018: le amichevoli dell’Italia in preparazione. Calendario, date, orari, avversarie e tv

L’Italia giocherà quattro amichevoli per prepararsi ai Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale sta svolgendo dei collegiali a Cavalese e ha intensificato gli allenamenti per arrivare a puntino alla rassegna iridata ma gli azzurri avranno a disposizione anche quattro partite per affinare la propria condizione di forma. Rispetto alla programmazione originaria, sono saltati gli incontri con la Repubblica Ceca previsti rispetto a metà agosto e dunque, salvo delle modifiche in corso d’opera, sono queste le quattro amichevoli che i ragazzi di Chicco Blengini giocheranno nel prossimo mese.

Si incomincia il 3-4 agosto con due sfide all’Olanda proprio a Cavalese, poi il doppio incrocio con la Cina: 2 settembre a Padova, 6 settembre a Siena. Il debutto ai Mondiali è previsto per domenica 9 settembre contro il Giappone a Roma. Di seguito il calendario completo delle amichevoli dell’Italia in vista dei Mondiali 2018 di volley maschile. Attendiamo di sapere se saranno previste dirette tv e streaming. Ovviamente biglietti in vendita per le varie partite.

VENERDI’ 3 AGOSTO:

17.30 Italia vs Olanda (a Cavalese)

SABATO 4 AGOSTO:

17.30 Italia vs Olanda (a Cavalese)

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

18.00 Italia vs Cina (a Padova)

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE:

18.00 Italia vs Cina (a Siena)













(foto Valerio Origo)