Nuoto, Federica Pellegrini tornerà ai 200 sl? “Nei prossimi anni chissà…”. L’apertura della Divina

Federica Pellegrini prosegue la propria avventura nella velocità, al Trofeo Settecolli ha chiuso i 100 metri stile libero al quinto posto con un interessante 53.99 ma tutti sperano di rivedere la Divina sulla sua distanza naturale, quei 200 metri che le hanno regalato il trionfo alle Olimpiadi 2008 e l’ultima mirabolante ciliegina ai Mondiali dell’anno scorso. La Campionessa di Spinea sta attraversando una stagione interlocutoria durante la quale sta cercando di vivere tutto con meno stress, puntando sulla gara regina senza particolari pressioni (anche se agli Europei non andrà per passeggiare) e dedicandosi anche ad attività extra vasca come la partecipazione a un talent show.

Il vecchio amore però non si dimentica mai e la Pellegrini lascia un piccolo spiraglio per il futuro. Alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato, infatti: “I 200? Nei prossimi anni chissà“. Un pertugio lasciato aperto dalla quasi 30enne che vuole fare sognare i suoi tifosi e che potrebbe regalare delle nuove magie. La speranza è quella di rivederla sulle quattro vasche nel cammino che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’evento con cui probabilmente concluderà la sua gloriosa carriera, quella che ha cambiato la storia del nuoto italiano.













(foto Diego Gasperoni)