Nuoto, Settecolli 2018: programma, orari e tv di domenica 1° luglio. Tutti gli italiani in gara

Terza ed ultima giornata di gare di nuoto al Foro Italico di Roma della 55esima edizione del Trofeo Settecolli 2018 Uno spettacolo che, come al solito, attirerà la curiosità degli appassionati, dando modo di assistere a gare di alti contenuti tecnici ed agonistici. Squadra italiana presente numerosa, con la stella di Gregorio Paltrinieri nei suoi 1500 stile libero a risplendere, Di livello, come nei giorni precedenti, la presenza straniera. Si prospetta un day-3 interessante che godrà della copertura televisiva di RaiSport: dirette delle batterie e delle finali dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 19:00 alle 21:00 su Rai Sport + HD. In streaming, sulla pagina facebook della Federazione Italiana Nuoto e su live stream. Ci sarà anche la DIRETTE LIVE testuale di OASport.

IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA – DOMENICA 1° LUGLIO

DOMENICA 1 LUGLIO

Batterie dalle 9:30

200 dorso M Christopher Ciccarese, Simone SabbionI, Matteo Restivo

200 dorso F Margherita Panziera

50 farfalla M Piero Codia, Andrea Vergani, Matteo Rivolta

200 farfalla F Alessia Polieri, Stefania Pirozzi, Ilaria Bianchi

200 rana M Luca Pizzini

200 rana F Ilaria Scarcella, Anna Pirovano

200 stile libero M Filippo Megli, Luca Dotto

200 stile libero F Alice Mizzau, Simona Quadarella, Diletta Carli

200 misti M Federico Turrini

200 misti F Ilaria Cusinato

1500 stile libero M Gregorio Paltrinieri

Finali A-B dalle 18:00

200 dorso M

200 dorso F

50 farfalla F

200 farfalla F

200 rana M

200 rana F

200 stile libero M

200 stile libero F

200 misti M

200 misti F

