Nuoto, Europei 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 3 al 9 agosto 2018 gli Europei di nuoto a Glasgow (vasca lunga) andranno in scena. La rassegna britannica sarà l’evento clou dell’anno natatorio nel Vecchio Continente e le attese per quel che potrà accadere iniziano già da ora.

L’Italia, come al solito, si presenterà ai nastri di partenza mettendo in mostra i propri campioni. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri saranno le stelle della squadra ma attenzione anche a Simona Quadarella, Margherita Panziera e ad Ilaria Cusinato motivate a far bene e a confermarsi ad alto livello in un’annata per loro così importante. Alcune specialità avranno una valenza mondiale come la rana, dove la presenza dell’idolo di casa Adam Peaty alzerà il livello in modo incredibile ed il redivivo Fabio Scozzoli venderà cara la pelle. Gabriele Detti, campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest e due volte bronzo a Rio 2016 nei 400-1500 stile libero, invece non ci sarà al pari della campionessa olimpica spagnola dei 200 farfalla Mireia Belmonte Garcia.

Di seguito il programma completo degli Europei 2018 di nuoto che saranno coperti dai RaiSport con palinsesto ancora da ufficializzare mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

Europei 2018: il calendario completo

3 agosto

Batterie (ore 10.15-13.15)

400 misti donne

400 stile libero uomini

50 stile libero donne

50 dorso uomini

100 farfalla donne

100 rana uomini

4×100 stile libero donne

4×100 stile libero uomini

800 stile libero donne

Semifinali-Finali (ore 17.45-19.45)

50 stile libero donne semifinali

100 farfalla donne semifinali

50 dorso uomini semifinali

100 rana uomini semifinali

400 misti donne finale

400 stile libero uomini finale

4×100 stile libero donne finale

4×100 stile libero uomini finale

4 agosto

Batterie (ore 10.15-13.15)

100 stile uomini

200 farfalla uomini

1500 stile uomini

100 rana donne

50 dorso donne

4×200 stile libero mista

Semifinali-Finali (ore 17.45-19.15)

100 stile libero uomiini semifinali

200 farfalla uomini semifinali

100 rana donne semifinali

50 dorso donne semifinali

50 stile libero donne finale

800 stile libero donne finale

100 farfalla donne finale

100 rana uomini finale

50 dorso uomini finale

4×200 stile libero mista finale

5 agosto

Batterie (ore 10.15-13.30)

200 misti uomini

100 dorso uomini

200 rana uomini

200 farfalla donne

200 stile libero donne

4×200 stile libero uomini

Semifinali-Finali (ore 17.45-19.30)

100 dorso uomini semifinali

200 rana uomini semifinali

200 misti uomini semifinali

200 farfalla donne semifinali

200 stile libero donne semifinali

1500 stile libero uomini finale

100 stile libero uomini finale

200 farfalla uomini finale

100 rana donne finale

50 dorso donne finale

4×200 stile libero uomini finale

6 agosto

Batterie (ore 10.15-12.45)

200 stile libero uomini

50 farfalla uomini

200 rana donne

100 dorso donne

1500 stile libero donne

4×100 mista mista

Semifinali-Finali (ore 17.45-19.30)

100 dorso donne semifinali

200 rana donne semifinali

200 stile libero uomini semifinali

50 farfalla uomini semifinali

200 farfalla donne finale

200 stile libero donne finale

100 dorso uomini finale

200 rana uomini finale

200 misti uomini finale

4×100 mista finale

7 agosto

Batterie (ore 9.45-12.15)

100 stile libero donne

200 misti donne

50 rana uomini

200 dorso uomini

800 stile libero uomini

4×200 stile libero donne

Semifinali-Finali (ore 17.15-19.45)

200 dorso uomini semifinali

50 rana uomini semifinali

100 stile libero donne semifinali

200 misti donne semifinali

1500 stile libero donne finale

100 dorso donne finale

200 rana donne finale

50 farfalla uomini finale

200 stile libero uomini finale

4×200 stile libero donne finale

8 agosto

Batterie (ore 9.45-11.30)

200 dorso donne

50 dorso donne

50 rana donne

50 stile libero uomini

100 farfalla uomini

4z100 mista donne

4×100 mista uomini

4×100 stile libero mista

Semifinali-Finali (ore 17.15-19.45)

200 dorso donne semifinali

50 farfalla donne semifinali

50 rana donne semifinali

50 stile libero uomini semifinali

100 farfalla uomini semifinali

800 stile libero uomini finale

50 rana uomini finale

200 dorso uomini finale

100 stile libero donne finale

200 misti donne finale

4×100 stile libero mista

9 agosto

Batterie (ore 9.45-11.30)

400 misti uomini

400 stile libero donne

Finali (ore 17.15-19.45)

50 farfalla donne finale

50 rana donne finale

200 dorso donne finale

400 stile libero donne finale

50 stile libero uomini finale

100 farfalla uomini finale

400 misti uomini finale

4×100 misti donne finale

4×100 misti uomini finale













