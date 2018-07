Clasica San Sebastian 2018: programma, orari e tv. La data della corsa

Sabato 4 agosto si correrà la 38ma edizione della Clasica San Sebastian. Dopo il Tour de France si tornerà alle corse di un giorno, con la classica simbolo dei Paesi Baschi. Il percorso anche quest’anno sarà particolarmente duro con i corridori che dovranno affrontare 229 km attorno alla città con ben 8 GPM, tra cui la doppia ascesa a Jaizkibel, punto cruciale della corsa. Lo scorso anno si impose il polacco Michal Kwiatkowski.

La partenza della corsa è fissata alle 11.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.15 e le 17.45, in base alla media oraria. La Clasica San Sebastian sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 15.00 su RaiSport. Diretta tv anche su Eurosport2 dalle 16.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Clasica San Sebastian 2018

Sabato 4 agosto

San Sebastian-San Sebastian 229 km

Partenza: 11.30

Arrivo previsto: 17.15-17.45 circa

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo