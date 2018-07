Nuoto di fondo, Assoluti 2018: Simone Ruffini ed Arianna Bridi gli osservati speciali della truppa tricolore

Ci siamo. A Sturla, sul lungomare di Genova, gli Assoluti di nuoto di fondo prenderanno il via quest’oggi e caratterizzeranno il darsi nelle acque libere fino all’8 luglio. Si andrà a definire la squadra che parteciperà agli Europei di Glasgow 2018, dall’8 al 12 agosto nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale.

Una tappa importante per molti atleti che si esibiranno su diverse distanze: cinque e dieci chilometri, 2500 metri e nella staffetta 4×1250 mixed, da quest’anno introdotta anche nella rassegna continentale e che ai Mondiali di Budapest 2017 ha visto il Bel Paese conquistare la medaglia di bronzo con Sanzullo, Vanelli, Gabrielleschi e Bruni, dietro agli Stati Uniti ed alla Francia.

Una partecipazione copiosa a questa manifestazione a cui prenderanno parte anche nuotatori affermati delle acque libere nostrane, tra cui Simone Ruffini, Arianna Bridi e Rachele Bruni. Il 28enne nativo di Tolentino, vincitore della Coppa del Mondo 2017, campione d’Europa col team event nel 2016 a Hoorn, oro iridato della 25 km a Kazan 2015 e terzo nelle World Series a Doha, sfrutterà quest’evento come test in vista degli Europei, dove vuol confermarsi tra i migliori e puntare alle medaglie.

Le stesse ambizioni anche per la Bridi, due volte bronzo nella rassegna iridata di Budapest dell’anno scorso nella 10 e 25 km e detentrice della Coppa del Mondo 2017, motivata ad esprimere le sue grandi qualità anche tra circa un mese. L’inizio di questa stagione non è stato brillantissimo ma, forse, si è pensato a programmare la preparazione proprio in funzione delle gare a Glasgow, che rappresentano il fulcro di questo 2018. Per quanto concerne la Bruni, argento a Cinque Cerchi Rio 2016 e bronzo iridato nel Balaton 2017, il podio nelle World Series, nelle acque magiare, ha dato buone risposte e vedremo se queste saranno confermate.













