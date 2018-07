Nuoto, Europei 2018: Gabrieli Detti recupera? Opzione staffette, anche la mista con Federica Pellegrini!

Gabriele Detti riuscirà a recuperare per gli Europei 2018 di nuoto che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 3 al 9 agosto? Questo è il grande interrogativo in casa Italia ma non tutto sembra perduto. Come riporta il Corriere dello Sport, il Campione del Mondo sta recuperando dall’infortunio alla spalla e farà un ultimo controllo la prossima settimana. Il termine di iscrizione è chiaro: 20 luglio per le gare individuali, nessun problema invece per le staffette a patto che faccia parte della spedizione azzurra.

L’ipotesi staffetta sarebbe una soluzione da non scartare e che permetterebbe al toscano di poter gareggiare nella 4×200 maschile e in quella mista dove potremmo vedere anche Federica Pellegrini. Ne sapremo di più soltanto nei prossimi giorni ma la speranza è che il doppio bronzo olimpico riesca a prendere parte a questa rassegna continentale, senza però forzare i tempi di recupero perché sta per iniziare un biennio fondamentale che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020.