Nuoto salvamento. Ecco gli azzurri per i mondiali di novembre ad Adelaide

La Orange Cup di Eindhoven, seconda tappa della Coppa Europa di salvamento – la prima si è svolta in Spagna ai primi di maggio – conclude l’attesa per la scelta dei convocati della nazionale. Gli azzurri selezionati difenderanno ad Adelaide i colori azzurri del salvamento a fine novembre. In Olanda, nella prestigiosa cornice della Pieter van den Hoogenband Arena, gli atleti azzurri hanno gareggiato nello scorso weekend con una selezione che per stessa ammissione del Commissario Tecnico Antonello Cano ai nostri microfoni di Superlife (ascolta qui) rappresentava una buona parte della nazionale convocata. Dieci gli atleti presenti: Daniele Sanna, Federico Gilardi, Marcello Paragallo, Andrea Piroddi e Fabio Pezzotti tra gli uomini, Silvia Meschiari, Cristina Leanza, Alice Marzella, Samantha Ferrari e Federica Volpini tra le ragazze.

Con otto vittorie individuali e cinque di staffetta l’Italia si è aggiudicata la classifica per nazioni della Orange Cup, per l’occasione anticipata da novembre a giugno vista la concomitanza con i Mondiali.

Particolarmente in luce si sono messe Federica Volpini che ha vinto le sue specialità, il manichino pinne con 52”65 e il manichino pinne e torpedo in 57”65, tempi molto vicini ai suoi personali e al primato italiano. Due vittorie anche per Cristina Leanza nel manichino e nel misto, una per Silvia Meschiari nei 200 metri nuoto con ostacoli e per Samantha Ferrari nei 200 superlifesaver a completare il dominio azzurro nelle sei prove. Fra i maschi, vincitori sono stati il neoprimatista mondiale di manichino con pinne Andrea Piroddi e nel superlifesaver il primatista mondiale Federico Gilardi.

Dominio anche nelle staffette dove le uniche sconfitte sono arrivate ad opera dell’Olanda nella staffetta ostacoli e mista femminile. Lunedì 25 giugno sono quindi uscite le convocazioni, diramate dal sito federale, che hanno riservato varie sorprese.

Tra i maschi, due convocazioni che non ti aspetti. Ai tre convocati di diritto derivati dai risultati dei Campionati italiani assoluti di Riccione, ossia Daniele Sanna della IN Sport Rane Rosse (campione italiano di superlifesaver), Federico Gilardi delle Fiamme Oro (campione italiano degli ostacoli), Daniele Musso della RN Torino (campione del torpedo) si sono aggiunti Andrea Piroddi (Fiamme Oro) che ha appunto stabilito il nuovo primato mondiale dei 100 manichino con pinne con 44”94, Marcello Paragallo (Gym Sportmania Scafati) campione e nuovo primatista italiano dei 50 trasporto manichino in 28”83 e Matteo Torneo, vincitore al mare della prova di surf sky (una sorta di via di mezzo tra canoa e kayak) della IN Sport Ran Rosse.

Proprio queste ultime due sono le novità. Marcello infatti ha sfiorato la maglia azzurra più volte e questa volta è stato premiato in virtù del suo successo. Coraggiosa invece la scelta del canoista, per la prima volta selezionato come scelta tecnica per le prove a mare.

Fra le ragazze, definite già di diritto Samantha Ferrari grazie alla sua prima posizione nella classifica mare più piscina e Silvia Meschiari, la campionessa italiana dei 200 ostacoli, entrambe delle Fiamme Oro, le altre scelte hanno visto Serena Nigris, la friulana della Orizzonti Udine classe 1999 già l’anno scorso nel giro della nazionale maggiore dopo la trafila delle giovanili, Federica Volpini (Fiamme Oro), Cristina Leanza (Aquatica Torino) e anche qui fedeli alla linea convocata la canoista Susanna Cicali (già argento ai mondiali 2017 nel K2 200 metri) della IN Sport Rane Rosse. Scelte per le gare oceaniche coraggiose, vedremo se pagheranno nel mare australiano.

Alla nazionale maggiore verranno aggregate due Juniores, in virtù dei risultati ottenuti in piscina: Lucrezia Fabretti (Sergio De Gregorio Roma), classe 2001 ma già primatista italiana assoluta e campionessa italiana assoluta del manichino con pinne 100 metri, e Francesca Pasquino (Nuotatori Canavesani) campionessa e primatista italiana Juniores di nuoto con ostacoli e superlifesaver.

Definita anche da Gianni Anselmetti la nazionale Junior per gli Europei di categoria di in settembre a Limerick, in Irlanda. Oltre alle due ragazza già citate, che ovviamente saranno della partita, convocati anche Giulia Calistri (Interamnia Teramo), Alessia Locchi (Sergio De Gregorio), Elena Spagnolo (Amici Nuoto Riva), Carlotta Tortello (Sturla), Christian Cipriano e Vincenzo D’Angelo (Gym Sportmania Scafati), Emanuele Mattei (Interamnia), Gaetano Spagnuolo (Fritz Dennerlein) e Andrea Vivalda (SA-FA 2000 Torino).

Nel frattempo la stagione del salvamento continua. Fra quindici giorni ci saranno i campionati Italiani di categoria Open validi come terza prova di Coppa Europa. Le altre tre prove riguarderanno le gare oceaniche e si svolgeranno in Belgio, Francia e Irlanda fra luglio e settembre.

Mauro Romanenghi