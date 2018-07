Nibali ha vinto! Strepitoso Antonio al Giro d’Austria, primo trionfo da pro per il fratello di Vincenzo

Nibali ha vinto! Non Vincenzo, impegnato al Tour de France dove sta lottando per la maglia gialla (il siciliano sta dimostrando una buona condizione di forma ed è attesissimo per la tappa sul pavé prevista domenica), ma suo fratello Antonio che oggi ha conquistato il primo successo da professionista. Il 25enne, tra i pro dal 2015, in queste stagioni si è sempre distinto per la caparbietà e per il cuore che è solito mettere in ogni gara, ha sempre svolto egregiamente il proprio lavoro anche accanto allo Squalo e oggi ha potuto festeggiare in prima persona.

L’uomo della Bahrain Merida ha alzato le braccia al cielo sul traguardo della settima tappa del Giro d’Austria, 129 chilometri da Waidhofen/Ybbs a Sonntagberg (arrivo in salita, seconda categoria). Il fratello d’arte, quest’anno presente anche al Giro d’Italia come gregario di Domenico Pozzovivo mentre nel 2017 aveva supportato Vincenzo alla Vuelta di Spagna, si è imposto per distacco precedendo il polacco Pawel Cieslik (CCC Sprandi Polkowice) e il russo Artem Nych (Gazprom Rusvelo) giunti rispettivamente a 3 e 15 secondi dal ciclista italiano. Il belga Ben Hermans rimane in testa alla classifica generale con 18 secondi sull’austriaco Hermann Pernsteiner, altro uomo della Bahrain Merida.













Foto: Foto: teambahrainmerida.com