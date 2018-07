Mountain bike, Campionati Italiani 2018: Gerhard Kerschbaumer mantiene il tricolore sulle spalle, Eva Lechner vince nel femminile

Si sono svolte a Pila (Aosta) le gare di cross-country dei Campionati Italiani di mountain bike. In campo maschile Gerhard Kerschbaumer ottiene il successo per la seconda edizione consecutiva, dunque lo continueremo a vedere in pista per un altro anno solare con il solito completo tricolore, lo stesso con cui la scorsa domenica ha ottenuto la vittoria nella tappa di Andorra in Coppa del Mondo. Ad oltre un minuto dal 27enne di Bressanone si è piazzato Luca Braidot, precedendo il gemello Daniele che si deve accontentare del gradino più basso del podio al termine di un’incredibile rimonta.

Poche partecipanti nella competizione femminile che, come prevedibile, si è trasformata in un testa a testa tra Eva Lechner e Serena Calvetti, con la prima che si è imposta sulla vincitrice del 2017, staccata di 1’11”. Più lontana in terza posizione Chiara Teocchi, che ha preferito partecipare nella categoria Elite anziché tra le Under23 (1:29.09).

Spazio anche alla specialità rivolta alle categorie giovanili: combattuti gli Under23 maschili, con Juri Zanotti che si impone per appena due secondi su Alessandro Serravalle, alle loro spalle chiude più distante Alessio Agostinelli. Tra le donne di pari età Marika Tovo giunge per prima al traguardo trascinando a mano la propria bici, a causa del cambio bloccato dalla bandiera tricolore. Nonostante il piccolo inconveniente, la biker classe 1999 conquista nuovamente il titolo nazionale, lasciando lontane oltre due primi Giorgia Marchet e Greta Seiwald, rispettivamente seconda e terza.













Foto: profilo Twitter Kerschbaumer