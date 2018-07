Mountain bike, Campionati Italiani 2018: a Pila si lotta per la maglia tricolore. Gerhard Kerschbaumer pronto a ripetersi

Questo fine settimana si svolgeranno a Pila (Valle d’Aosta) i Campionati Italiani di mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. I migliori biker del Bel Paese si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore su un percorso impegnativo e tecnico, che premierà gli atleti più resistenti.

Nel cross country tutti i riflettori saranno puntati su Gerhard Kerschbaumer, che dopo la storica vittoria in Coppa del Mondo a Vallnord, è pronto a difendere il titolo italiano. Il 27enne di Bressanone, viste le ultime prestazioni internazionali, partirà come favorito assoluto per questa gara. Il suo principale rivale sarà ancora Luca Braidot, mentre i giovani Nadir Colledani e Gioele Bertolini sono pronti subito al grande acuto dopo il salto di categoria. Dalla lotta per il titolo non si possono poi certo escludere i veterani Marco Aurelio Fontana e Andrea Tiberi. In campo femminile sulla carta assisteremo ad un duello tra la campionessa in carica Serena Calvetti e l’infinita Eva Lechner, pronto a tornare regina. In lotta per il podio ci saranno anche Lisa Rabensteiner e Gaia Ravaioli.

Nella downhill la star sarà invece Eleonora Farina, che ha sfiorato il podio a Vallnord e ora vuole continuare il suo dominio in ambito nazionale. La 28enne trentina dovrà però vedersela con Veronika Widmann, cresciuta molto in questa stagione, che proverà a ribaltare il pronostico. Al maschile non sarà facile per Francesco Colombo difendere il titolo, visto che Loris Revelli è sempre più competitivo e ci sarà anche la concorrenza di Johannes Von Klebelsberg, che ad inizio stagione ha centrato la medaglia di bronzo agli Europei.

Foto: Profilo Twitter Kerschbaumer