Motomondiale, GP Germania 2018: prove libere e qualifiche 14 luglio. Programma, orari e tv

Giornata di qualifiche per il Motomondiale. In Germania va in scena l’ultimo round prima della pausa estiva. Il favorito è chiaro al Sachsenring, almeno in MotoGP, ovvero Marc Marquez, che qui in classe regina ha sempre vinto e lo fa dal 2010 estendendo il dato a 125 e Moto2. Ma la Ducati ha destato un’ottima impressione nella prima uscita, al contrario della Yamaha, con Valentino Rossi in difficoltà e costretto ad inseguire. Il Dottore deve recuperare nelle prove libere, anche per superare il taglio ed accedere al Q2.

Le qualifiche saranno precedute dalle prove libere, che inizieranno alle 9 con la Moto3. Sarà una lunga giornata al Sachsenring, trasmessa integralmente da Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 proporrà la differita a partire dalle 19.45.

Il programma

SABATO 14 LUGLIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche













