MotoGP oggi (14 luglio), orario e come vedere le qualifiche del GP di Germania. Il palinsesto su Sky e TV8

Quest’oggi andranno in scena le qualifiche del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring il favorito per centrare la pole sarà Marc Marquez. Il pilota spagnolo, otto volte vincitore di questo round, si presenta determinato e motivato. La vittoria di Assen (Olanda) ha dato tanta fiducia al centauro iberico, fino ad ora, indiscutibilmente il migliore della classe regina. E’ innegabile, dunque, che questo circuito tortuoso dotato di 13 curve, di cui 10 a sinistra, esalti le qualità di guida del n.93.

Tra gli avversari anche le Ducati di Andrea Dovizioso e di Jorge Lorenzo, assai distanziati però nella graduatoria generale. I 61 e 65 punti di ritardo dei due alfieri di Borgo Panigale non invitano all’ottimismo e il Ring non è una delle piste preferite storicamente delle Rosse. Tuttavia, nel corso delle prove libere, la GP18 ha fatto vedere di essere molto migliorata, consentendo al maiorchino di chiudere in vetta all’ordine dei tempi delle PL2. In difficoltà, invece, Valentino Rossi, costretto a spingere fin dalle prove libere 3 per entrare nella top10 ed essere parte della Q2.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato delle qualifiche del GP di Germania 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il time-attack sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, in differita tv su TV8 e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 14 LUGLIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

GP GERMANIA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sy Go.

Differita tv, gratis e in chiaro su TV8 delle qualifiche alle ore 19.45.













FOTOCATTAGNI