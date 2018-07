MotoGP, Mondiale 2019: nasce il team Sic-Yamaha. Franco Morbidelli sarà uno dei piloti, Pedrosa si ritirerà?

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della nascita di un nuovo Team Yamaha, legato alla squadra ufficiale di Iwata, dopo la decisione del Tech3 di lasciare il Giappone e sposare la causa della KTM.

Ebbene, come riportato da diversi organi di informazione del settore, è stato trovato l’accordo nel weekend di Assen (Olanda) per la nascita del Sic-Yamaha (Sepang Intenational Circuit) che parteciperà al prossimo campionato di MotoGP. Un progetto confermato, in via ufficiale, dal Team Angel Nieto che ha comunicato di aver dato la gestione delle proprie iscrizioni nella classe regina al Sic: “L’Angel Nieto Racing Team e il Sepang International Circuit hanno raggiunto un accordo per cui, dalla stagione 2019, SIC assumerà la gestione delle due posti in MotoGP del Team Angel Nieto. Jorge ‘Aspar’ Martinez farà parte della nuova squadra con il ruolo di Consulente Sportivo” (fonte gpone.com).

Un accordo che prevede la fornitura triennale di M1 ufficiali, nel periodo di tempo dal 2019 al 2021. L’ultimo pezzo del puzzle è rappresentato dalla coppia di piloti che salirà in sella alla moto nipponica. Franco Morbidelli sembra essere certo del posto mentre per quanto riguarda Daniel Pedrosa, che nel prossimo round in Germania chiarirà le sue prospettive future, si paventa un ritiro dalle corse. Pertanto i nomi che si stanno facendo sono quelli dello spagnolo Alvaro Bautista e del centauro italiano della Moto2 Lorenzo Baldassarri.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI