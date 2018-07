MotoGP, GP Olanda: Marc Marquez sfreccia nel warm-up davanti a Dovizioso e Vinales, nono Valentino Rossi

Se il buongiorno si vede dal mattino… sono guai seri per gli avversari di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, intatti, dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, ha fatto segnare anche il miglior tempo nel corso del warm-up del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP. Il portacolori della Honda ha girato in 1:33.939 staccando Andrea Dovizioso (Ducati) di 242 millesimi, mentre al terzo posto si è classificato Maverick Vinales (Yamaha) a 432.

Quarta posizione per Andrea Iannone (Suzuki) a 468 davanti agli spagnoli Jorge Lorenzo (Ducati) quinto a 536, Pol Espargato (KTM) sesto a 595. Danilo Petrucci (Ducati Pramac) settimo a 660, lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Reale Avintia) ottavo a 708, quindi Valentino Rossi (Yamaha) che ha provato diverse soluzioni con gomma Soft ma si è fermato a 720, mentre è decimo il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 796.

La sessione, non del tutto indicativa vista la differenza di temperatura che ci sarà in gara a livello di asfalto (circa una decina di gradi), ha ribadito che Marc Marquez ha nel polso un ritmo davvero eccezionale, anche con la gomma Hard. Gli inseguitori devono trovare un paio di decimi per provare a stare con lui e, proprio per questo, in molti hanno provato le gomme Soft per capire se saranno in grado di tenere tutta la lunghezza del Gran Premio. La partenza, come sempre, è fissata per le ore 14.00, con il campione del mondo che appare come il grande favorito della gara di Assen.

CLASSIFICA TEMPI WARM-UP GP OLANDA 2018

POS # PILOTA DISTACCO 1 93 M. MARQUEZ 1:33.939 2 4 A. DOVIZIOSO +0.242 3 25 M. VIÑALES +0.432 4 29 A. IANNONE +0.468 5 99 J. LORENZO +0.536 6 44 P. ESPARGARO +0.595 7 9 D. PETRUCCI +0.660 8 19 A. BAUTISTA +0.708 9 46 V. ROSSI +0.720 10 35 C. CRUTCHLOW +0.796

