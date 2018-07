MotoGP, GP Germania 2018: risultati e classifica warm-up. Pol Espargaró il più veloce. Marquez e Dovizioso inseguono da vicino, Valentino Rossi indietro

E’ della KTM di Pol Espargaró il miglior tempo del warm-up del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo ha ottenuto il crono di 1’21″230 sfruttando al meglio la combinazione soft/medium sulla propria moto e mettendo in mostra un passo ottimo nel turno.

Alle sue spalle il solito Marc Marquez che, in sella alla Honda, ha ottenuto il secondo riscontro a 167 millesimi dalla vetta, provando una soluzione diversa dal solito: sull’avantreno una gomma hard e sul posteriore una soft. Bisognerà verificare se questa scelta sarà replicata alle ore 14.00, quando inizierà la corsa. In terza piazza un buon Andrea Dovizioso, sulla Ducati, distante appena 66 millesimi dal numero 93, in pista con una soft ed una media ed autore di una buona progressione nel corso della sessione.

Scorrendo la classifica troviamo, poi, Jorge Lorenzo (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha) in settima e ottava posizione, rispettivamente a 337 e a 347 millesimi dal miglior tempo. Uno score da valutare per entrambi visto che difficilmente i due centauri scenderanno in pista per la gara con la soft di stamane. Tuttavia ci potrebbero essere delle sorprese. A completare il quadro della top10 l’altra Yamaha di Maverick Vinales (nono) e la Honda di Takaaki Nakagami (decimo).

Da segnalare l’incidente nel corso di queste prove dell’Aprilia di Aleix Espargaró, fratello di Pol, caduto e finito violentemente contro l’air-fence in curva 4. Vedremo se l’iberico sarà in grado di prendere parte alla corsa domenicale.

LA CLASSIFICA DEL WARM-UP DEL GP DI GERMANIA 2018 – MOTOGP

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21.230 10 14 291.3

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’21.397 9 16 0.167 0.167 291.1

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’21.463 14 14 0.233 0.066 295.6

4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 1’21.529 13 16 0.299 0.066 292.4

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’21.546 4 4 0.316 0.017 289.9

6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’21.563 8 13 0.333 0.017 290.0

7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1’21.567 14 15 0.337 0.004 292.5

8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.577 9 14 0.347 0.010 289.3

9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.614 14 14 0.384 0.037 290.0

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’21.847 13 13 0.617 0.233 284.4

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’21.868 9 15 0.638 0.021 291.4

12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’21.878 11 15 0.648 0.010 287.3

13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’21.920 10 15 0.690 0.042 288.2

14 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’21.999 14 14 0.769 0.079 285.5

15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’22.100 9 14 0.870 0.101 287.7

16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’22.158 11 14 0.928 0.058 290.2

17 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’22.190 8 14 0.960 0.032 290.9

18 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’22.192 9 14 0.962 0.002 289.2

19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’22.404 10 14 1.174 0.212 282.5

20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’22.425 11 13 1.195 0.021 289.0

21 6 Stefan BRADL GER EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’22.430 11 14 1.200 0.005 288.6

22 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’22.526 8 15 1.296 0.096 290.0

23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’22.575 13 15 1.345 0.049 285.6

24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’23.151 9 16 1.921 0.576 287.3













FOTOCATTAGNI