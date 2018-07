MotoGP, GP Germania 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 14 luglio si disputano le qualifiche del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Giornata rovente al Sachsenring durante la quale si definirà la griglia di partenza per la gara di domani e si assegnerà l’ambita pole position. Marc Marquez è sempre il grande favorito della vigilia su un tracciato in cui ha vinto le ultime otto gare ma lo spagnolo dovrà fare i conti con le Ducati che ieri hanno brillato nelle prove libere, con Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso pronti a ruggire e a mettere in difficoltà il leader della classifica generale, desideroso di involarsi verso il titolo iridato.

Valentino Rossi deve invece rialzarsi dopo un problematico venerdì, il Dottore fatica su questo tracciato con la sua Yamaha anche se il compagno di squadra Maverick Vinales si è ben comportato. Da tenere in considerazione anche Danilo Petrucci che può piazzare una zampata. Prima delle qualifiche si disputeranno altre due sessioni di prove libere per trovare il giusto set-up delle proprie moto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 14 LUGLIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

QUALIFICHE GP GERMANIA 2018: DOVE VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche del GP di Germania 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

Differita tv, gratis e in chiaro, in sintesi su TV8 dalle ore 19.45

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













