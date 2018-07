MotoGP, GP Germania 2018: prove libere 3, risultati e classifica. Iannone in testa, Valentino Rossi quarto. Dovizioso costretto al Q1

Andrea Iannone si conferma scatenato quando deve piazzare il tempo sul giro secco e chiude al comando le prove libere 3 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki ha stampato un interessante 1:20.438 e si è imposto proprio come aveva fatto nella FP1: l’abruzzese potrebbe dire la sua in qualifica e anche in vista della gara. Iannone ha preceduto Danilo Petrucci di un decimo: l’umbro in sella alla Ducati ha ribadito di gradire il tracciato e di volere lottare per le posizioni che contano. Sterzata di Valentino Rossi che con le gomme morbide è riuscito a sistemare parzialmente le difficoltà croniche della Yamaha emerse ieri e ha chiuso in quarta posizione a 0.281 dal leader: il Dottore sembra avere fatto dei passi in avanti importanti ma oggi pomeriggio avremo ulteriori risposte.

Sorprendono il terzo posto di Cal Crutchlow (a 0.177) e la quinta piazza di Alvaro Bautista (a 0.292) mentre Marc Marquez è soltanto sesto: il Campione del Mondo, grande favorito per la vittoria visto che al Sachsenring si è imposto nelle ultime otto occasioni, ha chiuso a tre decimi da Iannone ma rimane comunque l’indiziato principale per la pole position e per il successo. Il grande deluso della mattinata è invece Andrea Dovizioso che ha chiuso in undicesima posizione (a 0.477 dal leader, ha pagato un errore in ingresso alla curva 8) e sarà dunque costretto a disputare la Q1 per accedere alla Q2 che definirà la griglia di partenza: il vicecampione del mondo sta affrontando un momento di difficoltà, deve rialzare prontamente la testa con la sua Ducati visti anche i risultati dei compagni di squadra. Passano invece il taglio Maverick Vinales, Jorge Lorenzo, Alex Rins e Dani Pedrosa.

GP GERMANIA, PROVE LIBERE 3: RISULTATI E CLASSIFICA TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.7 1’20.438

2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 292.2 1’20.537 0.099 / 0.099

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 293.4 1’20.615 0.177 / 0.078

4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.3 1’20.719 0.281 / 0.104

5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 293.4 1’20.730 0.292 / 0.011

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1’20.734 0.296 / 0.004

7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.9 1’20.773 0.335 / 0.039

8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 294.3 1’20.775 0.337 / 0.002

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.2 1’20.790 0.352 / 0.015

10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.4 1’20.868 0.430 / 0.078

11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.4 1’20.915 0.477 / 0.047

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.7 1’21.103 0.665 / 0.188

13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 292.4 1’21.150 0.712 / 0.047

14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1’21.279 0.841 / 0.129

15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.8 1’21.300 0.862 / 0.021

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.7 1’21.332 0.894 / 0.032

17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.8 1’21.439 1.001 / 0.107

18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1’21.524 1.086 / 0.085

19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.9 1’21.740 1.302 / 0.216

20 6 Stefan BRADL GER EG 0,0 Marc VDS Honda 289.3 1’21.970 1.532 / 0.230

21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1’22.122 1.684 / 0.152

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.8 1’22.138 1.700 / 0.016

23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 286.1 1’22.537 2.099 / 0.399

24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 288.6 1’22.969 2.531 / 0.432













FOTOCATTAGNI