MotoGP, GP Germania 2018: Franco Morbidelli salta la FP2, spazio a Stefan Bradl

Franco Morbidelli non correrà le prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione della Moto2 sarà sostituito dal 28enne tedesco Stefan Bradl per la FP2 che scatterà alle ore 14.05. A ufficializzare il cambio all’interno del Team EG00 Marc VDS sono stati gli stessi organizzatori tramite Twitter.

Il 23enne si era rotto il terzo metacarpo ad Assen ed era stato costretto a saltare la gara, poi ha cercato di recuperare in tempo per il weekend del Sachsenring indossando anche un guanto e un tutore speciale ma probabilmente i primi 45 minuti di prove libere si sono rivelati più complicati del previsto e la squadra ha preferito dare spazio a Bradl che avrà così un’occasione importante sul circuito di casa.

NEWS: @stefanbradl will replace @FrankyMorbido12 in the @TeamEG00MarcVDS squad from #MotoGP FP2 #GermanGP pic.twitter.com/zuyJPAIhMH

— MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 13, 2018