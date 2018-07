Moto2, GP Germania 2018: risultato e classifica prove libere 1. Aegerter il più veloce, Locatelli e Baldassarri in scia. Francesco Bagnaia indietro

Inizia in salita il weekend del GP di Germania per Francesco Bagnaia. Il pilota del team Sky VR46, leader del Mondiale, ha chiuso le prove libere 1 con il 25° tempo, molto lontano dai migliori. Il circuito del Sachsenring ha caratteristiche molto particolari, è un catino in cui tre quarti di giro si spendono in piega, ma le difficoltà di Pecco stamattina hanno riguardato la moto. Il team ha portato degli aggiornamenti che, al momento, non hanno sortito l’effetto desiderato.

Ma il fine settimana è lunghissimo e c’è tutto il tempo per recuperare. Il miglior tempo delle FP1 è stato firmato da Dominique Aegerter, il più veloce in 1’25″172. Alle sue spalle, però, l’Italia è presente, perché Andrea Locatelli è distante soltanto 23 millesimi dallo svizzero, con Lorenzo Baldassarri a 29. In quarta posizione c’è invece il portoghese Miguel Oliveira, rivale di Bagnaia nella lotta al titolo, staccato di un decimo, davanti agli spagnoli Iker Lecuona e Alex Marquez.

C’è un altro italiano in top ten ed è Romano Fenati, ottavo a quattro decimi alle spalle del britannico Sam Lowes. Nono è un altro spagnolo, Augusto Fernandez, davanti all’altra KTM del sudafricano Brad Binder.

La classifica delle prove libere 1 del GP di Germania di Moto2

1 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 243.0 1’25.172

2 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 244.8 1’25.198 0.026 / 0.026

3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 248.1 1’25.201 0.029 / 0.003

4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 248.7 1’25.331 0.159 / 0.130

5 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 242.3 1’25.405 0.233 / 0.074

6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.9 1’25.477 0.305 / 0.072

7 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 241.7 1’25.487 0.315 / 0.010

8 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 245.6 1’25.582 0.410 / 0.095

9 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 244.6 1’25.611 0.439 / 0.029

10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 246.6 1’25.630 0.458 / 0.019

11 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Racing Speed Up 244.8 1’25.634 0.462 / 0.004

12 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 244.0 1’25.641 0.469 / 0.007

13 52 Danny KENT GBR MB Conveyors – Speed Up Racing Speed Up 245.1 1’25.648 0.476 / 0.007

14 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 245.9 1’25.649 0.477 / 0.001

15 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 245.8 1’25.656 0.484 / 0.007

16 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 246.4 1’25.693 0.521 / 0.037

17 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 245.1 1’25.753 0.581 / 0.060

18 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 243.6 1’25.804 0.632 / 0.051

19 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 245.6 1’25.905 0.733 / 0.101

20 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 244.8 1’25.946 0.774 / 0.041

21 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 240.0 1’25.985 0.813 / 0.039

22 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 241.4 1’26.080 0.908 / 0.095

23 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 243.1 1’26.146 0.974 / 0.066

24 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.7 1’26.215 1.043 / 0.069

25 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 244.8 1’26.322 1.150 / 0.107

26 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.9 1’26.328 1.156 / 0.006

27 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.2 1’26.460 1.288 / 0.132

28 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 240.6 1’26.927 1.755 / 0.467

29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 242.0 1’27.082 1.910 / 0.155

30 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 243.7 1’27.111 1.939 / 0.029

31 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 244.5 1’27.351 2.179 / 0.240

32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 244.8 1’27.620 2.448 / 0.269

33 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 245.3 1’30.208 5.036 / 2.588













