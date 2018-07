MotoGP, Dani Pedrosa verso il ritiro? Conferenza stampa in Germania, in Yamaha Petronas si punta su Quartararo

Dani Pedrosa sarebbe prossimo ad annunciare il proprio addio alle corse. La notizia era nell’aria già da tempo, la conferenza stampa convocata per giovedì 12 luglio (ore 16.00) alla vigilia del GP di Germania dovrebbe rappresentare lo spazio in cui lo spagnolo comunicherà le proprie intenzioni. Il pilota della Honda ha disputato 18 stagioni nel Motomondiale, con tre trionfi iridati (1 in 125, 2 in 250) e 54 vittorie.

Si era originariamente parlato di una possibilità di vederlo nel neonato team Yamaha Petronas ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, si sta pensando a un altro compagno per Franco Morbidelli: su tutti spicca Fabio Quartararo che sta disputando un’ottima stagione in Moto2.













FOTOCATTAGNI