Sebastian Vettel, GP Gran Bretagna 2018: “Veloci fin dal venerdì, dobbiamo sconfiggere la Mercedes: siamo vicini”

Sebastian Vettel ha fatto saltare il banco nelle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e con le temperature elevate di Silverstone è riuscito a mettere in fila le Mercedes, sulla carta candidate a una facile doppietta sul circuito di casa. Il pilota della Ferrari, invece, ha risposto presente e ha spaventato Lewis Hamilton firmando il miglior tempo nella seconda sessione odierne.

Queste le dichiarazioni che il quattro volte Campione del Mondo ha rilasciato al termine della giornata: “È difficile dire quanto le novità abbiano funzionato fino in fondo perché non abbiamo avuto tempo sufficiente fra una sessione e l’altra. Non abbiamo visto molto finora, ma abbiamo raccolto molti dati e tutto quello che abbiamo messo sulla vettura ha funzionato. Il bilanciamento ha funzionato bene fin dai primi giri, mi sono sentito a mio agio dall’inizio e per una volta tanto siamo già veloci dal venerdì ed è importante. Dobbiamo provare a sconfiggere la magia Mercedes su questa pista, ce li aspettiamo molto forti ma siano lì vicini ed è una buona notizia perché storicamente per noi qui non è andata mai benissimo. Un’altra chiave sarà la gestione delle temperature, che sono alte: la magia sarà tenerle più fredde possibile per tutto il weekend“.













FOTOCATTAGNI