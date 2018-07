Motocross, GP Repubblica Ceca 2018: Antonio Cairoli ci riprova a Loket contro l’imprendibile Jeffrey Herlings

Il Mondiale 2018 di Motocross torna protagonista in questo weekend. Lo scenario è quello di Loket, in Repubblica Ceca, nel quale i centauri dello sterrato si sfideranno a suon di staccate ed accelerazioni improvvise per centrare il bersaglio grosso nel 14° appuntamento di quest’annata.

Nella MXGP si è reduci dall’ennesima doppietta stagionale di Jeffrey Herlings, in sella alla KTM. L’olandese volante continua la sua marcia trionfale, avendo centrato la sua ottava doppietta stagionale ed ottenuto la 19esima vittoria di manche in 24 disputate. Numeri pazzeschi ed imprese da libri di storia che neanche l’infortunio in allenamento, con conseguente frattura alla clavicola, ha arrestato. Dopo aver saltato il round di Ottobiano, Herlings, nei due weekend indonesiani, ha centrato il bersaglio grosso in tre run su quattro dando dimostrazione di avere grandissima confidenza con il mezzo e fiducia nelle proprie qualità.

Sarà dura, dunque, per Antonio Cairoli confermare il proprio titolo iridato. Il distacco di 24 punti dal leader non è certo incolmabile ma a far preoccupare il siciliano c’è un pilota che sembra imprendibile e le condizioni fisiche non ottimali. La caduta nel corso di gara-2 di Pangkal Pinang ha causato un problema alla mano sinistra che non consentirà al nostro portacolori di essere al 100% in questo fine settimana.

Tuttavia, Tony non è tipo da arrendersi tanto facilmente e, come detto al termine dell’ultima corsa, darà battaglia per mettere il bastone tra le ruote al compagno di marca e recuperare terreno nella classifica generale. Non vuol deporre le armi il numero 222 ed aspettiamoci grande spettacolo in una grande “Classica” del cross, su di un tracciato immerso nella natura, con enormi dislivelli sui quali solo i campioni sapranno “volare”.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI