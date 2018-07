Motocross, GP Indonesia MXGP 2018: Tony Cairoli cade al penultimo giro, vittoria buttata! Trionfa Jeffrey Herlings

Tony Cairoli ha letteralmente gettato al vento la vittoria nella gara-2 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha commesso un gravissimo errore ed è caduto nel primo dei due giri supplementari che seguono i tradizionali 30 minuti di gara: il nove volte Campione del Mondo si trovava al comando con 8 secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings dopo lo scivolone in cui era incappato il grande rivale pochi istanti prima. Uno sbaglio clamoroso da parte dell’alfiere della KTM che ha sciupato una ghiotta occasione e che ha così mancato la doppietta in Asia dopo essersi imposto in gara-1.

A trionfare è così stato l’olandese che torna a vincere dopo l’infortunio alla clavicola che gli aveva impedito di gareggiare a Ottobiano due settimane fa. Il tulipano ha stretto i denti e ha festeggiato anche il successo nel Gran Premio (aveva chiuso la prima manche al secondo posto), in maniera quasi incredula visto che ormai aveva perso le speranze dopo la caduta nelle battute conclusive. Ora i due contendenti per il titolo iridato sono separati da dodici punti, la battaglia riprenderà settimana prossima sempre in Indonesia ma sul tracciato di Semarang, sperando che Cairoli sia in forma visto che è salito sul podio con il ghiaccio sulla mano sinistra e con una smorfia di dolore sul volto.

Herlings aveva conquistato l’holeshot mentre Cairoli ha dovuto lottare con Tim Gajser nei primi quattro minuti di gara. Il siciliano ha avuto la meglio sullo sloveno ed è salito in seconda posizione. A quel punto, però, il Campione del Mondo è incappato in una caduta: nuova rimonta su Gajser, nuovo sorpasso e a venti minuti dal termine il ritardo nei confronti del leader della gara era di dieci secondi. L’alfiere della KTM non ha mollato e ha inscenato una grandiosa rimonta, arrivando fino a quattro secondi dall’avversario prima del pirotecnico finale a suon di cadute. Terza piazza finale per Romain Febvre.













FOTOCATTAGNI