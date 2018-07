Motocross, GP Asia 2018 MXGP: Jeffrey Herlings conquista la vittoria nella Qualifying Race, solo quinto Antonio Cairoli

Non arrivano buone notizie per Antonio Cairoli nella Qualifying Race del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato di Semarang, Central Java (Indonesia). Il centauro della KTM, campione del mondo in carica, nella prova odierna che ha definito l’ordine di ingresso al cancello di partenza delle due gare programmate domani, non è andato il quinto posto, distante 24″354 dal vincitore Jeffrey Herlings.

L’olandese, compagno di marca di Cairoli, nonostante le sue condizioni non siano delle migliori in conseguenza dell’incidente in allenamento che gli ha procurato la frattura della clavicola e lo ha costretto a saltare il round di Ottobiano, si è imposto quest’oggi dominando la scena davanti all’iridato del 2016, sulla Honda, Tim Gajser distante 4″011 e allo svizzero di casa Yamaha Jeremy Seewer, a 4″592, vicinissimo allo sloveno. A completare la top5 il francese Romain Febvre (Yamaha), anch’egli in lizza per le posizioni che contano fino alla fine (a +4″931 dalla vetta), e poi Cairoli.

Nelle prossime 24 ore, servirà un colpo di coda deciso all’italiano per non perdere punti in chiave iridata nei confronti di JH84. In casa del Bel Paese da sottolineare l’ottima gara di Alessandro Lupino, giunto decimo in sella alla Kawasaki.

CLASSIFICA QUALIFYING RACE – GP ASIA 2018 MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:08.172 0.000 52.204

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 24:12.183 4.011 52.060

3 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 24:12.764 4.592 52.039

4 461 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 24:13.103 4.931 52.027

5 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:32.526 24.354 51.340

6 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 24:34.647 26.475 51.267

7 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 24:36.029 27.857 51.219

8 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 24:37.346 29.174 51.173

9 99 ANSTIE, Max GBR ACU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 24:39.053 30.881 51.114

10 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Gebben Van Venrooy Kawasaki Racing Kawasaki 24:42.748 34.576 50.986

11 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:45.547 37.375 50.890

12 12 NAGL, Maximilian GER DMSB TM Racing Factory Team TM 24:47.769 39.597 50.814

13 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS Standing Construct KTM KTM 25:21.499 1:13.327 49.688

14 42 WATERS, Todd AUS MA Team HRC Honda 25:23.999 1:15.827 49.606

15 336 STEWART, Lewis AUS IMI Husqvarna 24:11.128 -1 Lap 47.756

16 705 KUSPARWANTO, Rizky Hanif INA IMI Husqvarna 24:36.331 -2 Laps 42.673

17 162 HENDRO, Farhan INA IMI Husqvarna 25:32.930 56.599 41.098

18 701 SONDAKH, Andre INA IMI KTM 6:21.382 -10 Laps 33.038

19 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR BOS GP Suzuki 3:50.862 -11 Laps 27.289

20 288 LAZARONI, Aldi INA IMI Husqvarna 0.000 -13 Laps 0.000

21 33 LIEBER, Julien BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 24:53.705 45.533 50.612

22 100 SEARLE, Tommy GBR ACU Bike It DRT Kawasaki Kawasaki 24:55.140 46.968 50.564

23 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Standing Construct KTM KTM 24:57.440 49.268 50.486













Foto: Valerio Origo