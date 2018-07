Motocross, GP Asia 2018 MXGP: Herlings inarrestabile, conquista gara-2. Cairoli è quarto con caduta

Jeffrey Herlings concede il bis. L’olandese della KTM ha fatto sua anche la seconda manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia).

Una vittoria mai in discussione quella dell’olandese che, scattando benissimo dal cancello di partenza, ha preso il via senza dare alcuna chance ai rivali. Lungo i canali indonesiani, il centauro orange ha scavato un solco notevolissimo. Il più vicino degli inseguitori è stato Clement Desalle (Kawasaki), autore di una prestazione consistente, distante 5″537 dal leader, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Tim Gajser, sulla Honda, a conferma del gradimento dello sloveno nei confronti del tracciato asiatico, a 11″311 da Herlings.

In quarta posizione Antonio Cairoli. Il siciliano, in difficoltà fin dalle prime battute, è stato costretto ad una difficile rimonta anche per una caduta nel corso delle fasi concitate di questa seconda manche. Tony, già non al top della condizione e sofferente per i postumi della caduta del precedente round, non è riuscito ad andare oltre il quarto posto, perdendo di fatto terreno nei confronti di Herlings nella graduatoria generale. Sono infatti 24 le lunghezze di vantaggio di JH84 sul centauro di Patti.

A completare la top5 lo svizzero Jeremy Seewer in sella alla Yamaha mentre ottima conferma per Alessandro Lupino che conquista un ottavo posto di valore, sulla Kawasaki.

CLASSIFICA GARA-2 GP ASIA 2018 – MONDIALE 2018 MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:21.626 0.000 51.949 25

2 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 34:27.163 5.537 51.810 22

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:32.937 11.311 51.666 20

4 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:40.019 18.393 51.490 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 34:42.840 21.214 51.420 16

6 99 ANSTIE, Max GBR ACU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:47.624 25.998 51.302 15

7 100 SEARLE, Tommy GBR ACU Bike It DRT Kawasaki Kawasaki 34:49.614 27.988 51.253 14

8 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Gebben Van Venrooy Kawasaki Racing Kawasaki 34:51.172 29.546 51.215 13

9 12 NAGL, Maximilian GER DMSB TM Racing Factory Team TM 34:54.292 32.666 51.139 12

10 33 LIEBER, Julien BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:02.284 40.658 50.945 11

11 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:03.752 42.126 50.909 10

12 461 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:05.608 43.982 50.864 9

13 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:06.711 45.085 50.838 8

14 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:07.890 46.264 50.809 7

15 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Standing Construct KTM KTM 35:55.709 1:34.083 49.682 6

16 42 WATERS, Todd AUS MA Team HRC Honda 36:17.454 1:55.828 49.186 5

17 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS Standing Construct KTM KTM 35:18.231 -1 Lap 47.587 4

18 336 STEWART, Lewis AUS IMI Husqvarna 35:33.966 15.735 47.236 3

19 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR BOS GP Suzuki 35:05.785 -2 Laps 44.876 2

20 705 KUSPARWANTO, Rizky Hanif INA IMI Husqvarna 35:26.025 20.240 44.449 1

21 701 SONDAKH, Andre INA IMI KTM 36:04.051 58.266 43.668 0

22 288 LAZARONI, Aldi INA IMI Husqvarna 35:31.168 -4 Laps 38.430













giandomenico.tiseo@oaspor.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo