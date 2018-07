Motocross, GP Asia 2018: Jorge Prado vince a Semarang nella MX2 e raggiunge Jonass in classifica generale

Jorge Prado (KTM) si aggiudica il Gran Premio d’Asia della MX2 sul tracciato indonesiano di Semarang, seconda ed ultima tappa della trasferta orientale, e si porta a pari punti con il lettone Pauls Jonass (KTM) in classifica generale. Lo spagnolo, dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche (proprio alle spalle del rivale), nella seconda approfitta di una caduta in partenza di Jonass per vincere senza problemi Gara-2 e il Gran Premio nel suo complesso. Il campionato 2018 di MX2, dunque, diventa sempre più avvincente con i due grandi sfidanti che arrivano agli ultimi sette appuntamenti con 550 punti a testa.

In Gara-1 è subito il lettone a centrare il successo con il tempo di 34:59.013, staccando lo spagnolo di 4.137, mente al terzo posto si classifica il britannico Ben Watson (Yamaha) ma a ben 22.101. Quarta posizione per il venezuelano Anthony Rodriguez (Yamaha) a 41.937, quinta per l’olandese Calvin Vlaanderen (Honda) a 43.971, sesta per il nostro Michele Cervellin (Yamaha) a 44.344, settima per lo statunitense Thomas Convington (Husqvarna) a 57.170, ottava per il britannico Adam Sterry (Kawasaki) a 1:03.984, quindi nona e decima per i belgi Brent van Doninck (Husqvarna) e Jago Geerts (Yamaha) a 1:14 e 1:23. Il nostro Simone Furlotti (Yamaha) ha chiuso anzitempo la sua prova, in 17esima, e penultima, posizione a 10 giri.

In Gara-2 Jonass cade in curva 1 e perde circa mezzo minuto rispetto ai primi. Ne approfitta Prado che scappa e conquista una facile vittoria in 33:13.765 davanti a Vlaanderen a 2.931, terzo Covington a 5.084, mentre al quarto posto di classifica il danese Olsen (Husqvarna) a 21.652. Quinto Watson a 28.770, mentre la rabbiosa risalita del leader del campionato si ferma in sesta posizione a 40.860 dalla vetta. Settimo Rodriguez a 50.117, ottavo l’olandese Bas Vaessen (Hond) a 1:13, nono Brent van Doninck a 1:19, decimo il britannico Adam Sterry (Kawasaki) a 1:28, mentre Cervellin è 11esimo a 1:56.. Non ha preso parte alla gara, invece, Simone Furlotti.

CLASSIFICA GENERALE MX2 2018

1 PAULS JONASS KTM 550 PUNTI

2 JORGE PRADO KTM 550 PUNTI

3 THOMAS KJER OLSEN HUS 422 PUNTI

4 BEN WATSON YAM 412 PUNTI

5 CALVIN VLAANDEREN HON 369 PUNTI

6 THOMAS COVINGTON HUS 331 PUNTI

7 JAGO GEERTS YAM 286 PUNTI

8 MICHELE CERVELLIN YAM 255 PUNTI

Foto: Valerio Origo