Motocross, GP Asia 2018: Antonio Cairoli lancia il guanto di sfida a Jeffrey Herlings nel secondo round in Indonesia

Dodici punti: questo il distacco di Antonio Cairoli dal leader del Mondiale 2018 di MxGP Jeffrey Herlings. L’olandese, costretto a saltare l’appuntamento di Ottobiano (Italia) per una frattura alla clavicola rimediata in allenamento, è tornato nel round di Pangkal Pinang (Indonesia) e nonostante le sue condizioni fisiche precarie si è aggiudicato il GP davanti al nostro Tony.

Una prova di carattere dell’orange che, dopo aver subito il sorpasso del siciliano in gara-1, ha saputo far fronte al suo calo fisico nella seconda manche, trionfando nonostante una caduta nelle fasi concitate di corsa. Un finale incredibile di una run nella quale i rimpianti per il centauro italiano sono molti.

Cairoli, infatti, si è reso protagonista di un paio d’errori che hanno fortemente condizionato la sua prestazione, ultimo dei quali posteriore a quello commesso da Herlings. Un regalo che il campione del mondo in carica avrebbe preferito non fare al proprio compagno di marca. E così, il secondo weekend in Indonesia, a Semarang, ha i connotati della rivincita per il nostro portacolori, desideroso di sfruttare a proprio vantaggio le problematiche fisiche del rivale.

Il tulipano ha dimostrato grande coraggio e caparbietà, come detto, ma il suo fisico non potrà essere al 100% anche per i pochissimi margini di recupero tra una gara e l’altra. Aspetti di cui bisognerà tener conto nella due giorni indonesiana che potrebbero fare la differenza in un campionato sempre più simile ad un duello “infinito” tra i due alfieri della KTM.













