Moto2, GP Germania 2018: esulta Binder al Sachsenring. Bagnaia, 12° in rimonta, perde da Oliveira

Emozioni a non finire nella gara di Moto2 del GP di Germania. A festeggiare sul traguardo del Sachsenring è il sudafricano Brad Binder, alla prima vittoria in carriera nella classe intermedia, sul podio davanti allo spagnolo Joan Mir e a Luca Marini. Soltanto 12° Francesco Bagnaia, ma è un piazzamento che vale molto, perché in avvio Pecco si è ritrovato nelle retrovie dopo un contatto con Mattia Pasini, costretto quindi alla rimonta grazie alla quale è riuscito a limitare i danni sul rivale diretto Miguel Oliveira, quarto al traguardo e ora a -7 punti in classifica.

Il colpo di scena è arrivato presto, alla fine del secondo giro: Pasini ha perso il posteriore all’ultima curva ed è caduto, rischiando di travolgere Bagnaia, rimasto miracolosamente in piedi ma rientrato in pista oltre la 25esima posizione. Un cambio di scenario repentino e inaspettato, perché Pecco, dall’opportunità di vincere e allungare su Oliveira è stato invece costretto a difendersi.

Anche il portoghese, però, ha dovuto rimontare, dalla 15esima posizione in griglia ma soprattutto dopo una sportellata in avvio con Xavi Vierge. In testa, invece, Marini ha tentato la fuga ma è stato ripreso da Mir e Binder, seguiti da Sam Lowes e Alex Marquez. Il gruppo di testa è diventato ben presto un trio, con i protagonisti a scambiarsi le posizioni a suon di sorpassi. Ad avvantaggiarsi ben presto è stato Binder, che ha salutato gli altri due e creato un gap, piccolo ma sufficiente a resistere al ritorno di Mir e vincere. Marini è rimasto in scia ma ha perso progressivamente terreno, costretto a difendere il primo podio in carriera nel Motomondiale dal ritorno di Oliveira.

Un podio ancor più prezioso perché il fratellastro di Valentino Rossi ha tolto punti al pilota della KTM, che è risalito di prepotenza e sembrava poter rientrare anche sul gruppetto di testa, senza però riuscirci. Ma a proposito di rimonta, Bagnaia ha piano piano messo in riga i piloti che lo precedevano, con il rammarico di avere un passo anche migliore dei primi e chiudendo la gara al 12° posto grazie al sorpasso all’ultima curva su Marquez. Sorpasso chiave, perché nella lotta al Mondiale ogni punto conta: alla pausa estiva sono 7 le lunghezze di vantaggio di Bagnaia su Oliveira.

L’ordine di arrivo del GP di Germania di Moto2

1 25 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 155.0 39’46.306

2 20 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 155.0 +0.779

3 16 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 155.0 +0.933

4 13 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 154.9 +2.143

5 11 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 154.6 +6.376

6 10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 154.6 +6.513

7 9 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 154.0 +15.544

8 8 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 154.0 +15.674

9 7 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Racing Speed Up 154.0 +16.004

10 6 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 154.0 +16.005

11 5 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 153.9 +16.596

12 4 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 153.9 +17.304

13 3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 153.9 +17.458

14 2 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 153.8 +18.138

15 1 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 153.5 +23.816

16 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 153.4 +24.611

17 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 153.4 +25.617

18 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 153.2 +28.019

19 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 153.2 +28.173

20 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 152.7 +36.398

21 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 152.4 +40.199

22 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 152.4 +41.509

23 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 151.0 +1’04.024

24 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 144.5 1 Lap

25 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 112.7 7 Laps

Not Classified

32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 151.8 12 Laps

52 Danny KENT GBR MB Conveyors – Speed Up Racing Speed Up 153.8 21 Laps

45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 151.3 24 Laps

7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 152.7 26 Laps

54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 153.6 27 Laps

5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 149.5 27 Laps

Not Starting

95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 0 Lap













