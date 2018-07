Mondiali Russia 2018 | Tabellone quarti di finale | Calendario, date, orari e tv

Si è definito il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2018 che si stanno disputando in Russia. Entriamo nel vivo della rassegna iridata, le migliori otto squadre rimaste in circolazione sono pronte per darsi battaglia negli scontri diretti da dentro o fuori che ci sveleranno le semifinaliste. Si preannuncia grande spettacolo con incontri incerti e partite dal risultato aperto, in cui può succedere davvero di tutto. Non mancherà mai lo spettacolo visti i tanti campioni che scenderanno in campo pronti a esaltare i propri tifosi con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nella competizione più prestigiosa e ambita.

La Francia e il Brasile sembrano le due grandi favorite del torneo ma i loro impegni nei quarti di finale non saranno agevoli. I Galletti affronteranno l’Uruguay che dopo aver eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo cerca un nuovo scalpo di prestigioso ma la Celeste sarà priva di Cavani per la super sfida contro i giovani fenomeni Mbappé, Pogba, Dembelé. La Selaçao, invece, incrocerà l’ostico Belgio votato all’attacco: i Red Devils trascinati da Lukaku e Mertens hanno tutti i mezzi per poter impensierire i sudamericani trascinati dal fenomeno Neymar.

Regna l’incertezza anche nell’altra parte del tabellone. La Russia padrona di casa ha eliminato l’impresa e vuole continuare a sognare, la Croazia di Mandzukic e Perisic è un avversario molto temibile e partirà coi favori del pronostico ma il pubblico vuole sognare in grande. L’Inghilterra sembra avere l’occasione della vita per tornare in semifinale ma non deve sottovalutare la Svezia, grande rivelazione di questa competizione.

Di seguito il calendario completo dei quarti di finale dei Mondiali 2018, il tabellone completo e il programma dettagliato con tutti gli orari delle partite. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

Francia vs Uruguay

Brasile vs Belgio

Russia vs Croazia

Svezia vs Inghilterra

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Uruguay-Francia

20.00 Brasile-Belgio

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Svezia-Inghilterra

20.00 Russia-Croazia

COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Previsa la diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Tutti gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIFA World Cup Qualifier/Shutterstock.com