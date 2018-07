Mondiali Russia 2018, la classifica cannonieri. Chi sarà il re dei bomber. Kane in pole-position, a caccia del record di gol

Harry Kane ora è il grande favorito per la vittoria della Scarpa d’Oro ai Mondiali 2018 di calcio. L’attaccante dell’Inghilterra ha già segnato 6 gol in questa rassegna iridata e punta a diventare il cannoniere della competizione. Non sarà semplice però raggiungere l’obiettivo perché la concorrenza è spietata e il suo primato può essere insidiato: il francese Mbappé (3) sembra essere entrato in una nuova dimensione, il belga Lukaku (suo immediato inseguitore a quota 4) lo ha messo nel mirino, attenzione ai russi Cheryshev e Dzyuba (3) che vogliono sognare in grande mentre la stella Neymar è ferma a 2.

Harry Kane difficilmente potrà puntare al record assoluto di gol in una singola edizione dei Mondiali (Just Fontaine si spinse fino a 13 nel 1958) ma indubbiamente è il grande favorito per il trionfo finale, magari trascinando l’Inghilterra verso una storica vittoria che manca addirittura da 52 anni. Di seguito la classifica cannonieri dei Mondiali di Russia 2018: chi sarà il bomber?

CLASSIFICA MARCATORI MONDIALI 2018:

6 GOL:

Kane (Inghilterra)

4 GOL:

Cristiano Ronaldo (Portogallo)

Lukaku (Belgio)

3 GOL:

Cheryshev (Russia)

Diego Costa (Spagna)

Mbappé (Francia)

Cavani (Uruguay)

Dzyuba (Russia)

Mina (Colombia)

2 GOL:

Jedinak (Australia)

Modric (Croazia)

Coutinho (Brasile)

Musa (Nigeria)

Hazard (Belgio)

Stones (Inghilterra)

Suarez (Uruguay)

Salah (Egitto)

Granqvist (Svezia)

Khazri (Tunisia)

Griezmann (Francia)

Aguero (Argentina)

Neymar (Brasile)

Inui (Giappone)

1 GOL:

Gazinskiy (Russia)

Golovin (Russia)

Gimenez (Uruguay)

Nacho (Spagna)

Finnbogason (Islanda)

Poulsen (Danimarca)

Kolarov (Serbia)

Lozano (Messico)

Zuber (Svizzera)

Osako (Giappone)

Kagawa (Giappone)

Quintero (Colombia)

Sassi (Tunisia)

Niang (Senegal)

Krychowiak (Polonia)

Eriksen (Danimarca)

Rebic (Croazia)

Rakitic (Croazia)

Mitrovic (Serbia)

Xhaka (Svizzera)

Shaqiri (Svizzera)

Bronn (Tunisia)

Batshuayi (Belgio)

Vela (Messico)

Hernandez (Messico)

Son (Corea del Sud)

Toivonen (Svezia)

Reus (Germania)

Kroos (Germania)

Lingard (Inghilterra)

Baloy (Panama)

Mané (Senegal)

Wague (Senegal)

Honda (Giappone)

Falcao (Colombia)

Cuadrado (Colombia)

Al-Faraj (Arabia Saudita)

Salem Al-Dawsari (Arabia Saudita)

Quaresma (Portogallo)

Ansarifard (Iran, 1 rig.)

Boutaib (Marocco)

En Nesyri (Marocco)

Isco (Spagna)

Aspas (Spagna)

Carillo (Perù)

Guerrero (Perù)

Messi (Argentina)

Rojo (Argentina)

Moses (Nigeria rig.)

Sigurdsson (Islanda)

Badelj (Croazia)

Perišić (Croazia)

Augustinsson (Svezia)

Kim Young-Gwon (Corea del Sud)

Son Heung-Min (Corea del Sud)

Paulinho (Brasile)

Thiago Silva (Brasile)

Dzemaili (Svizzera)

Waston (Costa Rica)

Drmic (Svizzera)

Bednarek (Polonia)

Mina (Colombia)

Ben Youssef (Tunisia)

Januzaj (Belgio)

Pavard (Francia)

Mercado (Argentina)

Di Maria (Argentina)

Pepe (Portogallo)

Mandzukic (Croazia)

Jorgensen (Danimarca)

Firmino (Brasile)

Vertonghen (Belgio)

Fellaini (Belgio)

Chadli (Belgio)

Haraguchi (Giappone)

Forsberg (Svezia)













Foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock.com