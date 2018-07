Calendario 2018, il tabellone dei quarti di finale: su che canale vedere le partite? Tutti gli orari e il palinsesto gratis e in chiaro

I quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5. La rassegna iridata entra nel vivo e sarà la rete ammiraglia di Mediaset a mandare in onda i quattro incontri che ci sveleranno le semifinaliste. Uno spettacolo gratuito per tutti i tifosi che si potranno gustare le partite da dentro o fuori, vivere tutte le emozioni e godersi degli scontri diretti da brivido in cui assisteremo a grandi giocate e alle sfide tra alcuni dei campioni più in luce del panorama internazionale.

La Francia di Mbappè e Pogba che affronterà l’Uruguay di Suarez senza Cavani, il Brasile del fenomeno Neymar contro il lanciato Belgio di Lukaku e Mertens, la padrona di casa Russia che cerca una nuova impresa incrociando la coriacea Croazia Mandzukic, la rivelazione Svezia che se la dovrà vedere contro l’Inghilterra desiderosa di tornare sul trono dopo oltre mezzo secolo.

Di seguito il tabellone completo dei quarti di finale dei Mondiali 2018, il programma dettagliato con tutte le date e gli orari delle partite che saranno visibili esclusivamente in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

Francia vs Uruguay

Brasile vs Belgio

Russia vs Croazia

Svezia vs Inghilterra

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Uruguay-Francia

20.00 Brasile-Belgio

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Svezia-Inghilterra

20.00 Russia-Croazia

COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Previsa la diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Tutti gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Osipov / Shutterstock.com