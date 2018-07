Beach volley, World Tour 2018 Espinho. Quanti ostacoli per l’Italbeach! Zuccarelli/Traballi contro il “monumento” Walsh Jennings

Giornata complicata per l’Italbeach sulla sabbia portoghese di Espinho, quella odierna, dedicata alle qualificazioni maschili e alla prima fase del tabellone principale femminile del 4 Stelle. Emozioni forti per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che tra poco, alle 10.40, scenderanno in campo contro un vero monumento del beach volley mondiale, Kerri Walsh Jennings che, in coppia con Nicole Branagh, va a caccia della sua quinta (!) medaglia olimpica consecutiva dopo i tre ori conquistati ad Atene, Pechino e Londra e il bronzo di Rio. E’ la giocatrice più titolata di sempre e per Zuccarelli/Traballi prima andrà vinta un po’ di emozione e poi le azzurre cercheranno di giocarsela sapendo di avere ben poco da perdere. La curiosità: nello stesso girone delle italiane sono inserite le spagnole Amaranta/Lobato (che affronteranno in semifinale le altre statunitense Claes/Hochevar). In caso di sconfitta o di vittorie di entrambe le coppie, italiana e iberica, si giocherebbe una sorta di rivincita della finale per il terzo posto di Tarragona 2018 che non si è disputata sabato scorso per il lieve infortunio muscolare occorso a Traballi.

In campo maschile strada tortuosa per le due coppie italiane al via delle qualificazioni. Carambula/Gabriele dovranno affrontare nel primo turno alle 14.10 un rivale sempre difficile da battere come la coppia tedesca Walkenhorst/Winter, non la migliore dell’ultima nidiata in Germania ma sempre un binomio solido e molto coriaceo. In caso di successo gli azzurri affronteranno nel secondo turno, decisivo per l’ingresso nel main draw la vincente della sfida tra gli olandesi Boehlé/van de Velde e i padroni di casa Luis/Pereira.

Primo turno altrettanto complicato per Conti/Cottarelli che affronteranno alle 12.30 gli statunitensi Evans/Kolinske, coppia non spumeggiante ma comunque in grado di esprimere un buon beach volley. La coppia italiana, in caso di vittoria, se la vedrebbe nel secondo turno con la vincente della sfida tra i norvegesi Berntsen/Mol e i canadesi Kopp/Hoey.

Qualificazioni maschili primo turno: Thole/Wickler (Ger)-bye, Urlu/Mermer (Tur)-Barthelemy/Di Giantommaso (Fra), Berntsen/Mol (Nor)-Kopp/Hoey (Can), Conti/Cottarelli (Ita)-Evans/Kolinske (Usa), Bergmann/Harms (Ger)-bye, Solhaug/Retterholt (Nor)-Giginoglu/Gögtepe (Tur), Zemljak/Pokeršnik (Slo)-Métral/Hagenbuch (Sui), Charly/Tigrito (Ven)-bye, Krou/Aye (Fra)-bye, Dickson/Ferguson (Aus)-Seidl/Dressler (Aut), Ermacora/Pristauz (Aut)-Burnett/Guehrer (Aus), Luis/Silva (Por)-Kolaric/Basta (Srb), Boehlé/van de Velde (Ned)-Luis/Pereira (Por), Carambula/Gabriele (Ita)-Walkenhorst/Winter (Ger), Nusbaum/Plantinga (Can)-Abell/Thomsen (Den), Ricardo/Guto (Bra)-bye

Semifinali gironi femminili: Pool A: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Broder/Pischke (Can). Pool B: Barbara/Fernanda (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Kravcenoka/Graudina (Lat). Pool C: Bansley/Wilkerson (Can)-Placette/Richard (Fra), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Strbova/Dubovcova (Svk). Pool D: Maria Antonelli/Carol (Bra)-Gordon/Bukovec (Can), Liliana/Elsa (Esp)-Gallay/Pereyra (Arg). Pool E: Clancy/Artacho Del Solar (Aus)-Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu), Wang/Xia (Chn)-Futami/Hasegawa (Jpn). Pool F: Hughes/Summer (Usa)-Lobato/Amaranta (Esp), Walsh Jennings/Branagh (Usa)-Zuccarelli/Traballi (Ita). Pool G: Taiana Lima/Carol Horta (Bra)-Nagata/Kumada (Jpn), Behrens/Ittlinger (Ger)-Murakami/Ishii (Jpn). Pool H: Coelho/Paquete (Por)-Radarong/Udomchavee (Tha), Hochevar/Claes (Usa)-Behlen/Schneider (Ger).