Mondiali 2022, si giocherà in Qatar! Le date della manifestazione: appuntamento in inverno!

La prossima edizione dei Mondiali si disputerà nel 2022, esattamente tra quattro anni. A ospitare la rassegna iridata sarà il Qatar, per la prima volta un Paese mediorientale organizzerà quello che a tutti gli effetti è uno degli eventi sportivi più importanti, prestigiosi e ricchi. La manifestazione, però, non si svolgerà nell’estate europea come siamo abituati da sempre ma cambierà il proprio collocamento in calendario: a causa delle elevate temperature in Qatar, Nazione desertica, si giocherà infatti in inverno!

Uno stravolgimento epocale che cambierà le abitudini dei tantissimi appassionati di calcio che non potranno godersi l’evento tra un bagno e l’altro, addio ombrelloni e spazio a divani con coperte, davanti al camino, tra una discesa di sci e l’altra. A ufficializzare le date è stato Gianni Infantino alla vigilia della Finale dei Mondiali 2018: il Presidente della FIFA ha comunicato che i Mondiali 2022 si disputeranno tra il 21 novembre e il 18 dicembre con la Finale dunque una settimana prima di Natale.

Il calendario creerà parecchio malumore alle squadre di club visto che i campionati dovranno fermarsi massimo entro la fine di ottobre per riprendere poi dopo l’Epifania (se andrà bene). La formula del torneo dovrebbe essere quella che siamo abituati a vedere da ormai vent’anni con 32 squadre qualificate divise in otto gironi da quattro formazioni ciascuna, poi tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale: difficilmente infatti la rassegna iridata diventerà immediatamente a 48 squadre come invece accadrà sicuramente nel 2026.

A ospitare l’evento saranno le città di Doha (con quattro stadi: Khalifa Stadium, Qatar Foundation Stadium, Ras Abu Stadium, Al Thumama Stadium), Al Khor, Al Wakrah, Al Rayyan e Lusail dove si troverà l’impianto più grande da 87mila posti. Al momento soltanto il Qatar è certo di essere qualificato alla competizione, gli altri processi di qualificazione sono ancora da definire. Ovviamente non si conosce ancora quale emittente televisiva trasmetterà i Mondiali 2022 in Italia. Di seguito le date dei Mondiali 2022 che si disputeranno in Qatar nel tardo autunno boreale:

MONDIALI QATAR 2022:

21 novembre – 18 novembre













Foto: calcio fifg-Shutterstock.com