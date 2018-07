MotoGP, GP Repubblica Ceca 2018: programma, orari e tv. Si riprende ad agosto dopo 3 settimane di pausa

Dal 3 al 5 agosto il Circus del Motomondiale 2018 tornerà in scena dopo una pausa di tre settimane. Sul particolare circuito di Brno (Repubblica Ceca) i centauri si esibiranno per regalare tante emozioni alla platea di appassionati. Nella classe regina sarà sempre Marc Marquez (Honda) il riferimento e spetterà alla Ducati ed alla Yamaha cercare di contrastarlo. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sono chiamati a fare bene sul tracciato ceco e sulla carta la M1 dovrebbe avere maggiori vantaggi su un circuito sul quale la percorrenza di curva è una priorità. Vero è che la GP18 ha dimostrato di andar molto forte anche su circuiti nei quali in passato aveva problemi. Pertanto si prospetta un weekend molto interessante.

Di seguito il programma del GP di Repubblica Ceca (3-5 agosto) che godrà della diretta televisiva di Sky Sport e di TV8 in CHIARO per le qualifiche e le gare domenicali delle tre classi. OASport vi propone altresì le DIRETTE LIVE testuali della tre giorni iridata per non farvi perdere neanche un minuto.

VENERDÌ 3 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 4 AGOSTO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

DOMENICA 5 AGOSTO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP REPUBBLICA CECA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e da TV8 per le qualifiche e le gare IN CHIARO.

Prevista la diretta streaming su Sy Go.













