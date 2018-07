Nations League 2019: da settembre si comincia! Date, programma, orari e format. C’è anche l’Italia, obiettivo Final Four!

Finiti i Mondiali, è subito tempo di pensare alla Nations League 2019 di calcio, la neonata competizione organizzata dalla UEFA che farà il proprio debutto a partite dal mese di settembre. Si è pensato di indire questo torneo riservato alle Nazionali europee per evitare le tante amichevoli, ritenute poco interessanti e avvincenti, e dare spazio a una manifestazione con i punti in palio in cui le varie squadre affrontassero formazioni di pari livello e con in palio anche dei pass diretti agli Europei 2020.

L’Italia tornerà finalmente a essere protagonista dopo la mancata qualificazione alla rassegna iridata: gli azzurri ripartiranno proprio dalla Nations League 2019 per cercare di riemergere e scalare le gerarchie. La squadra ora guidata dal CT Roberto Mancini è stata inserita nel girone con Polonia e Portogallo che affronteremo in sfide di andata e ritorno tra settembre e novembre 2019: le vincitrici dei tre gironi e la migliore seconda si daranno poi appuntamento alla Final Four che assegnerà il titolo. A marzo 2020 si disputeranno poi i playoff che metteranno in palio quattro posti per gli Europei 2020. Ma vediamo nel dettaglio cos’è la Nations League 2019 e come funziona, con tutto il programma e il format della competizione.

NATIONS LEAGUE 2019: IL CALENDARIO DELLE PARTITE DELL’ITALIA

VENERDÌ 7 SETTEMBRE:

20.45 Italia-Polonia (Nations League)

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia (Nations League)

DOMENICA 14 OTTOBRE:

20.45 Polonia-Italia (Nations League)

SABATO 17 NOVEMBRE:

20.45 Italia-Portogallo (Nations League)

COSA E’ LA UEFA NATIONS LEAGUE:

La UEFA Nations League è una nuova competizione organizzata dalla Federazione Europea a cui partecipano tutte le Nazionali del Vecchio Continente. Si disputerà ogni due anni, durante le finestre aperte alle Nazionali durante la stagione, in parallelo alle classiche amichevoli (che quindi si ridurranno) e alle varie qualificazioni in essere (agli Europei o ai Mondiali).

REGOLAMENTO DELLA UEFA NATIONS LEAGUE 2019:

Le 55 Nazioni appartenenti alla UEFA vengono divise in quattro Divisioni (A, B, C, D) in base al ranking. Nelle Serie A e B verranno inserite 12 squadre, 15 nella Serie C e 16 nella Serie A. Sono previste promozioni e retrocessioni. Si giocano partite di andata e ritorno. L’Italia è inserita nella Division A.

DIVISION A: Le 12 squadre vengono divise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno, le 4 vincitrici disputeranno la Final Four (semifinali e finale secche) che assegnerà il trofeo. Le quattro squadre peggiori retrocedono in B.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE 2019:

7 settembre 2018: prima giornata

12 ottobre 2018: seconda giornata

16 novembre 2018: terza giornata

20 novembre 2018: quarta giornata

7 giugno 2019: semifinali

11 giugno 2019: Finale

26 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020

31 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020

LA NATIONS LEAGUE QUALIFICA AGLI EUROPEI 2020!

La UEFA Nations League si intreccia con le qualificazioni agli Europei 2020. Si disputeranno 10 gironi (5 da 6 squadre e 5 da 5 formazioni), le prime due di ogni raggruppamento staccano il pass. I restanti quattro posti saranno assegnati proprio tramite la UEFA Nations League.

I playoff, in programma nel marzo 2020, prevedono la partecipazione di 16 squadre, cioè quattro per ciascuna divisione della competizione (nel caso in cui una formazione si fosse già qualificata attraverso i classici tornei allora lascerà il posto alla formazione con il ranking migliore). All’interno della Divisione si disputeranno delle semifinali secche e poi le Finali che assegneranno gli ultimi pass a disposizione. Anche le Nazioni più deboli (quelle della Division D) avranno così un posto garantito agli Europei!













Foto: photoplanet.am – Shutterstock.com