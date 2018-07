Belgio-Giappone, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Lukaku guida l’attacco dei Diavoli Rossi, Kagawa gioca dal primo minuto

Prosegue il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio, domani scenderanno in campo le squadre collocate nel quarto di tabellone in cui il Brasile potrebbe essere il favorito. Il Belgio però ha impressionato positivamente nella fase a gironi, perciò potrebbe anche giocarsela alla pari in un eventuale quarto di finale contro i verdeoro. I Diavoli Rossi devono pensare in primis all’ottavo di finale contro il Giappone, che si svolgerà domani alla Rostov Arena di Rostov-On-Don (lunedì 2 luglio) alle 20:00.

Sulla carta i favoriti dovrebbero essere i belgi, i quali hanno vinto il girone G a punteggio pieno con lo score di 9 gol fatti e 2 subiti davanti all’Inghilterra (battuta all’ultima giornata). Il CT Roberto Martinez si affiderà agli undici che sono partiti dall’inizio con Panama e Tunisia, prima di attuare un po’ di turnover contro gli inglesi. Il Belgio perciò si schiererà con il 3-4-3, in cui Witsel e De Bruyne occuperanno la linea mediana insieme agli esterni Meunier e Carrasco. Il tridentè sarà formato da Hazard, Mertens e Lukaku.

Il Giappone si presenta alla sfida contro la corazzata belga da sfavorita, ma questo Mondiale ci ha insegnato che soprattutto in una partita secca può succedere di tutto. I ragazzi guidati dal CT Akira Nishino hanno già ottenuto una qualificazione che va forse al di là delle aspettative della vigilia ma proprio per questo giocheranno con la mente libera e senza pressione. Nishino dovrebbe schierare gli stessi undici che hanno giocato dal 1′ le prime due giornate del Mondiale, perciò la stella Shinji Kagawa dovrebbe rientrare dall’inizio dopo un turno di riposo.

Di seguito le probabili formazioni di Belgio-Giappone:

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, Hazard. CT: Martinez.

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Nagatomo, Shoji, Sakai, Yoshida; Shibasaki, Hasebe; Kagawa, Inui, Haraguchi; Osako. CT: Nishino

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Eden Hazard- Twitter Uefa Euro 2016