Mondiali 2018, Tabellone quarti di finale: date, programma, orari e tv. Il calendario completo

Si è definito il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La rassegna iridata entra nel vivo in Russia, le migliori otto squadre del Pianeta sono rimaste in corsa pronte per darsi battaglia e proseguire la propria avventura verso la Finale di Mosca: la sfida si fa serrata, la fase a eliminazione diretta è più intensa che mai, ora non si può più sbagliare, dentro o fuori senza diritto di replica.

Gli ottavi di finale hanno riservato tantissime sorprese con l’eliminazione della Spagna su tutte ma anche dell’Argentina, surclassata dalla Francia che ora sembra tra le grandi candidate al titolo. I Galletti se la dovranno vedere con l’Uruguay: si preannuncia una sfida pirotecnica tra i giovani transalpini guidati da Mbappè e l’esperta Celeste di Suarez e Cavani (se recupera…). Il Brasile di Neymar ha dato un’ulteriore dimostrazione di forza e parte con i favori del pronostico contro il Belgio che ha rimontato il coriaceo Giappone. La Russia non vuole più smettere di stupire dopo aver sbattuto fuori le Furie Rosse ai calci di rigore e ha un match alla portata contro la Croazia che si è salvata ai rigori contro la Danimarca. E non si può più sminuire la Svezia, la compagine che ha lasciato a casa l’Italia e che contro tutti è riuscita a farsi largo nella competizione. L’Inghilterra però, dopo aver fatto fuori la Colombia, si trova la strada spianata verso la finale in una parte di tabellone interamente europea.

Di seguito il tabellone completo dei quarti di finale, il calendario, il programma dettagliato con tutte le date e gli orari delle partite ai Mondiali 2018 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE SCRITTA su OASport.

TABELLONE QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

Francia vs Uruguay

Brasile vs Belgio

Russia vs Croazia

Svezia vs Inghilterra

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Uruguay-Francia

20.00 Brasile-Belgio

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Svezia-Inghilterra

20.00 Russia-Croazia

COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Previsa la diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Tutti gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: shutterstock_AGIF