Tabellone Mondiali 2018: il tabellone dei quarti. Tutti i possibili incroci verso semifinali e finali

La corsa verso la Finale dei Mondiali 2018 di calcio è appena entrata nel vivo: si è definito il tabellone dei quarti di finale della rassegna iridata, ormai sono rimaste soltanto otto squadre a darsi battaglia in Russia, tutti vogliono sbarcare nella capitale e lottare per il trofeo più ambito e prestigioso. Gli ottavi di finale si sono rivelati estremamente pirotecnici con la pesante eliminazione della Spagna che sembrava essere la grande favorita della vigilia e ora gli incroci verso le semifinali e l’atto conclusivo sono più incerti che mai.

Tutti si aspettano un rovente Francia-Brasile, le due formazioni che hanno espresso il gioco migliore in questa prima parte della competizione. I Galletti e la Seleçao devono però prima battere l’Uruguay e il Belgio, due avversarie di assoluto spessore tecnico che sono in grado di fare saltare il banco: i transalpini trascinati da Mbappè non vedono l’ora di battagliare con la Celeste di Cavani e Suarez, i verdeoro del fenomeno Neymar non possono sottovalutare i Red Devils di Lukaku e Mertens. Dall’altra parte del tabellone, invece, arriverà sicuramente una sorpresa perché la Russia che ha eliminato la Spagna incrocerà la Croazia: i padroni di casa vogliono fare sognare una Nazione intera e sperano di farsi largo fino in fondo. La Svezia continua a stupire, i giustizieri dell’Italia hanno sconfitto anche la Svizzera e ora si giocheranno il tutto per tutto. Ad attendere gli scandinavi ci sarà l’Inghilterra, che ha eliminato la Colombia ai rigori, rendendo interamente europea la parte bassa del tabellone. Per gli inglesi strada spianata verso la finale.

Di seguito il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2018, il calendario completo con tutte le date e gli orari delle varie partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

Francia vs Uruguay

Brasile vs Belgio

Russia vs Croazia

Svezia vs Inghilterra

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Uruguay-Francia

20.00 Brasile-Belgio

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Svezia-Inghilterra

20.00 Russia-Croazia

COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Previsa la diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Tutti gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: A.RICARDO Shutterstock.com