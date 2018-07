Calendario Mondiali 2018, il tabellone dei quarti di finale: gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv

I quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio si disputeranno venerdì 6 e sabato 7 luglio: due partite al giorno, alle ore 16.00 e alle ore 20.00. Nel giro di poco più di ventiquattro ore conosceremo quali saranno le quattro squadre che si sfideranno nelle semifinali della rassegna iridata. La corsa verso il titolo è entrata nel vivo, i dentro o fuori della fase a eliminazione diretta stanno appassionando i tanti tifosi del grande calcio internazionale e dopo le sorprese viste agli ottavi di finale tutti si aspettano ancora degli scontri davvero pirotecnici.

Si incomincia con un appassionante Francia-Uruguay: da una parte i Galletti che hanno eliminato l’Argentina, dall’altra le Celeste che ha fatto fuori il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Scontro frontale tra i giovani transalpini trascinati dai gol di Mbappé e gli esperti sudamericani che sperano di recuperare Cavani per sognare sempre più in grande. La Russia ha invece stupito tutti eliminando la favorita Spagna e ora cercherà di fare sognare il pubblico di casa provando a sconfiggere anche la quotata Croazia. Il Brasile punta dritto al titolo ma Neymar e compagni non devono sottovalutare il temibile Belgio di Lukaku e Mertens. La rivelazione di questi Mondiali potrebbe essere la Svezia, proprio i giustizieri dell’Italia che contro ogni pronostico sono arrivati fino a questo punto del torneo. L’Inghilterra però manca dalle semifinali dei Mondiali dal 1990, ed ora ha finalmente la possibilità di bissare il titolo del 1966.

Di seguito il tabellone completo dei quarti di finale dei Mondiali 2018 e il calendario di tutte le partite, con le varie date e tutti gli orari. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

Francia vs Uruguay

Brasile vs Belgio

Russia vs Croazia

Svezia vs Inghilterra

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Uruguay-Francia

20.00 Brasile-Belgio

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Svezia-Inghilterra

20.00 Russia-Croazia

COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Previsa la diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Tutti gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com