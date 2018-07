Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il quadrangolare di Rotterdam. Ultima tappa verso gli Europei

La beffarda medaglia d’argento dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Setterosa riparte da Ostia, dove sta ultimando la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di pallanuoto femminile è già in collegiale nel Lazio, poi, dopo una breve parentesi in Olanda, partirà per la Spagna.

Da mercoledì 4 a venerdì 6 infatti, le azzurre saranno impegnate a Rotterdam in un quadrangolare con USA, Olanda ed Ungheria. Esordio il 4 alle 18 con gli USA, poi sfida all’Olanda il 5 alle 19.30, infine confronto con l’Ungheria il 6 alle 14. Il CT Fabio Conti ha convocato 16 atlete.

Di seguito l’elenco completo: Elisa Quierolo, Sara Dario, Izabella Chiappini, Aleksandra Cotti, Giulia Emmolo, Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri, Arianna Gragnolati, Silvia Avegno, Federica Lavi, Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Giulia Gorlero.













Foto: Daniela Bolla

