Hockey pista, Europei 2018: Italia-Inghilterra. Programma, orario e tv

Concedere il bis per ipotecare la qualificazione ai quarti di finale e guardare avanti con rinnovata fiducia. L’Italia affronterà l’Inghilterra domani, lunedì 16 luglio, nella seconda partita del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri, guidati dal ct Massimo Mariotti, sono reduci da un successo convincente contro il Belgio, ma non possono certamente mollare la presa e hanno bisogno di un’altra vittoria contro il team inglese per garantirsi l’accesso anticipato alla fase ad eliminazione diretta e giocare con animo più sereno le prossime gare contro Olanda, Germania e Spagna.

L’obiettivo dell’Italia consiste nell’agganciare il primo posto in classifica, per disporre di un abbinamento agevole ai quarti e spianarsi la strada verso le semifinali. Le migliori 4 degli Europei, d’altra parte, avranno in dote il pass per i Mondiali 2019, una priorità per l’Italia, che confida di rinverdire i fasti del 2014, quando sollevò al cielo il trofeo continentale, cedendo soltanto in finale due anni dopo contro il Portogallo.

L’esperienza di Davide Banini e la qualità degli attaccanti Andrea Malagoli, Alessandro Verona e Giulio Cocco saranno ancora le armi principali di una squadra che ha intenzione di archiviare presto la pratica contro l’Inghilterra e proiettare già il proprio sguardo verso l’immediato futuro.

Il calcio d’inizio del match sarà alle ore 17.00. La partita non sarà trasmessa in tv ma sarà visibile in diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel. Sarà possibile seguire il match anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Lunedì 16 luglio – Europei 2018

Pazo dos Deportes de Riazor, ore 17.00: Italia-Inghilterra (diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISR